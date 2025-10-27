天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約25度

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約27度
【Now新聞台】本港今日(10月27日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約27度，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。 展望未來兩三日大致多雲，短暫時間有陽光，重陽節及星期四風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
毛寧X帖文:安徽合肥人造太陽項目2027完工
中國外交部發言人毛寧在社交媒體X帖文指，中國正在安徽合肥建設「人造太陽」，這個燃燒等離子體實驗超導托卡馬克(BEST)項目，將於2027年完工，可能成為人類歷史上第一個通過核聚變發電的托卡馬克。 安徽「人造太陽」項目首個真空大部件杜瓦底座本月1日成功完成吊裝，預計到2030年有望通過核聚變點亮第一盞燈，推動人類能源革命。 央視早前報道，杜瓦底座重400多噸，是國內聚變領域最大的真空部件，直徑約18米、高度約5米，用來承載總重約6700噸的主機。底座安裝完成後，將開始安裝大部件，最終科研人員會將杜瓦底座封閉，形成真空環境來確保可控核聚變裝置(托卡馬克)的運行。 中國工程院院士李建剛指，一旦實現模擬太陽，利用氫的同位素氘和氚的核聚變反應發電，一杯海水就能夠提供相當於300升汽油的能量。核聚變發電有燃料無限、零碳排放、固有安全性三大優勢。聚變反應燃料的氘取自於海水，反應產物僅為氦氣和中子，並且沒有堆芯熔毀風險，可以隨時終止反應。他相信，人類的最終能源結構是一小部分的可再生能源，再加上大部分的聚變能。 (ST)infocast ・ 17 小時前
氣象冷知識｜冷系有型少年行山團
【Now新聞台】冬天雖然一般較少機會有雨，但遠足前都要留意冷鋒過境可能帶來的天氣變化。今集「氣象冷知識」請來雷雄德博士，為大家講講冬天遠足的注意事項和事前準備。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日本京都嵐山兩日收5宗熊出沒報告 警方加強巡邏籲民眾及遊客提高警覺
日本近期發生多宗熊隻襲擊人事故，當地傳媒報道，京都著名觀光地點嵐山亦相繼有民眾見到熊隻出沒，當地警方呼籲民眾及遊客提高警覺。 報道指，在兩日內，嵐山收到5宗有人見到熊隻的報告，包括上周五有人在京都市郊的賞月地點廣澤池附近，見到熊隻蹤影，上周六凌晨再有人在世界遺產天龍寺見到熊隻。當地警方加強巡邏，呼籲民眾若見到熊隻不要靠近，要立即報警。 為了防範熊隻襲擊遊客，日本多個觀光景點推出防熊措施，在另一個港人熱門旅遊地點輕井澤，當局出動警犬巡邏，市面有防熊噴霧販售，北海道葡萄園就安裝機械人，能夠發出威嚇野熊的聲音。(ST)infocast ・ 21 小時前
颶風美莉莎直撲牙買加 將有災難性洪水
（法新社金斯敦26日電） 4級颶風美莉莎今天直撲牙買加和加勒比海其他地區之際威力持續增強。美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎最大風速約達時速225公里，今天稍晚很可能增強為最高等級的5級颶風。法新社 ・ 1 天前
兩電下月下調燃料調整費 團結基金指創今年1月以來最低
團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒就兩電下月下調燃料調整費作回應，指兩電下月下調燃料調整費，創今年1月以來最低，其中中電更是連續9個月下調。他認為，在目前經濟環境下，此舉有助略為紓緩市民的生活及企業的營運壓力。 他指出，是次電費下調，主因是國際燃料價格自高峰回落，煤及天然氣成本均錄得降幅。然而，他提醒電費淨值依然依賴燃料調整費的波動，反映本港電力供應結構仍深受國際能源市場影響。蕭逸駒認為，燃料費波動凸顯本港加快能源轉型的重要性。他建議當局提速發展本地可再生能源，目前本地佔比不足1%，要達至2035年佔7.5%至10%的目標，步伐必須顯著加快。此外，應探索更多元化的零碳能源進口方案，如增加內地綠色電力，以降低對化石燃料市場的依賴，長遠穩定發電成本，為市民提供更穩定及可負擔的綠色能源。 他補充，建築物佔全港總用電量約九成，故推動能源效益亦是關鍵。他建議可針對主要耗電建築物，透過優化現有資助計劃，鼓勵樓宇進行節能改造和設備升級，以降低整體用電需求，此舉亦有助進一步紓緩市民及企業壓力。infocast ・ 12 小時前
印度歡慶排燈節 點逾260萬盞油燈創紀錄 空品指標AQI 達500最嚴重級 直擊城市一片霧濛濛
印度年度最大節慶之一「排燈節」（Diwali）10月20日登場，根據瑞士IQAir數據顯示，首都新德里截至22日的空氣品質，持續處於「危險」等級，多地空氣品質指標（AQI）至少達到300，而城市東部有地方甚至超過500，是最嚴重級。民眾雖然表達憂慮，但似乎也已習以為常。 此外，最高法院日前還放寬新德里的煙火禁令，允許19日、20日兩天施放所謂「環保煙火」，空污物質排放量較傳統煙火少30%到50%。然而，根據印度當局評估，新德里未來幾天的空氣品質都不太可能獲得改善，預計維持在「差」到「非常差」之間。 在聖城阿尤德亞（Ayodhya），10月19日點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄，為排燈節拉開序幕，四處燈火輝煌，還有雷射燈光秀、無人機表演等。排燈節期間，公司行號也會發放獎金，類似於年終獎勵，因此民眾手頭也特別寬裕，親友間會聚會並交換禮物。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災
（法新社邁阿密25日電） 牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。氣象單位預測，風暴將從南部逼近牙買加，移動速度將是緩慢而危險。法新社 ・ 1 天前
駁「撤台」傳聞！經濟部亮數據：前9月僑外資綠能豪擲30億美元
就近日媒體報導指「因台海地緣政治緊張升溫，多家國際綠能業者評估撤出台灣」，經濟部今 (26) 日上午表示，今年 1-9 月，僑外來台投資綠能產業金額便已近 30 億美元，持續墊高台灣僑外投資，證明無外資流失的問題。鉅亨網 ・ 1 天前
世界最大「野生植物」種子收藏庫25周年 存放近25億顆、逾4萬種植物種子 零下20°C保存 可達數百年
英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens, Kew）研究機構「千禧年種子庫」（Millennium Seed Bank），是全球最大野生植物種子收藏庫。近日歡慶成立25周年，2000年成立以來，地下保險庫藏有25億顆、超過4萬種植物的種子，均由野外採集而來，對未來生態保育至關重要。 「千禧年種子庫」多年來與100國的279個組織合作，不僅保育保存種子，也投入全球棲地復育與研究。保險庫面積約900平方公尺，種子以密封容器保存在零下20°C的環境中，科學家表示，雖然種子的壽命依物種而不同，但在乾燥、低溫的環境下可維持活性數十年，有些甚至能達數百年之久。 種子庫期望在未來行動更加活躍，廣泛為其他領域提供資源，包括因應氣候危機。另一方面，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），11月10日至21日即將在巴西貝倫（Belém）登場，期望凝聚全球共識。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
團結香港基金倡資助主要耗電建築物進行節能改造及設備升級
綠色動力環保(01330.HK)首九月發電量增1.17% 上網電量增1.46%
綠色動力環保(01330.HK)公布9月止九個月，垃圾進廠量1,092.19萬噸，按年增長2%；發電量386,672萬度，增長1.17%；累計上網電量320,629萬度，增加1.46%；供汽量78.81萬噸，增長111.91%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 3 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前