天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約27度

本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
其他人也在看
天氣報告｜天氣乾燥 日間最高氣溫約30度
【Now新聞台】本港今日(10月26日)天氣預測，大致天晴，天氣乾燥，日間最高氣溫約30度，吹和緩北至東北風。展望未來一兩日大致多雲，重陽節及星期四風勢頗大。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
氣象冷知識｜冷系有型少年行山團
【Now新聞台】冬天雖然一般較少機會有雨，但遠足前都要留意冷鋒過境可能帶來的天氣變化。今集「氣象冷知識」請來雷雄德博士，為大家講講冬天遠足的注意事項和事前準備。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
颶風美莉莎直撲牙買加 將有災難性洪水
（法新社金斯敦26日電） 4級颶風美莉莎今天直撲牙買加和加勒比海其他地區之際威力持續增強。美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎最大風速約達時速225公里，今天稍晚很可能增強為最高等級的5級颶風。法新社 ・ 1 小時前
美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災
（法新社邁阿密25日電） 牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。氣象單位預測，風暴將從南部逼近牙買加，移動速度將是緩慢而危險。法新社 ・ 22 小時前
加勒比海熱帶風暴美莉莎預估將增強為颶風
（法新社邁阿密25日電） 加勒比海熱帶風暴美莉莎（Melissa）在海地造成3人死亡後，美國國家颶風中心預測，它將在今天增強為颶風、明天增強為強烈颶風，預估中心在這週末至下週初靠近或通過牙買加。美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）今天上午5時（台北時間今天下午5時）發布預報指出，目前等級為熱帶風暴的美莉莎「很快將開始迅速增強」，估計今天稍晚將成為颶風。法新社 ・ 1 天前
世界最大「野生植物」種子收藏庫25周年 存放近25億顆、逾4萬種植物種子 零下20°C保存 可達數百年
英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens, Kew）研究機構「千禧年種子庫」（Millennium Seed Bank），是全球最大野生植物種子收藏庫。近日歡慶成立25周年，2000年成立以來，地下保險庫藏有25億顆、超過4萬種植物的種子，均由野外採集而來，對未來生態保育至關重要。 「千禧年種子庫」多年來與100國的279個組織合作，不僅保育保存種子，也投入全球棲地復育與研究。保險庫面積約900平方公尺，種子以密封容器保存在零下20°C的環境中，科學家表示，雖然種子的壽命依物種而不同，但在乾燥、低溫的環境下可維持活性數十年，有些甚至能達數百年之久。 種子庫期望在未來行動更加活躍，廣泛為其他領域提供資源，包括因應氣候危機。另一方面，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），11月10日至21日即將在巴西貝倫（Belém）登場，期望凝聚全球共識。Yahoo 國際通 ・ 5 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 9 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 2 天前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 12 小時前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 16 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特表示，中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，延後稀土許可制度實施，同時 TikTok 交易細節已敲定，川普與習近平將於下週完成交易。鉅亨網 ・ 3 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前