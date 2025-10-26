天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約27度

英國皇家植物園（Royal Botanic Gardens, Kew）研究機構「千禧年種子庫」（Millennium Seed Bank），是全球最大野生植物種子收藏庫。近日歡慶成立25周年，2000年成立以來，地下保險庫藏有25億顆、超過4萬種植物的種子，均由野外採集而來，對未來生態保育至關重要。 「千禧年種子庫」多年來與100國的279個組織合作，不僅保育保存種子，也投入全球棲地復育與研究。保險庫面積約900平方公尺，種子以密封容器保存在零下20°C的環境中，科學家表示，雖然種子的壽命依物種而不同，但在乾燥、低溫的環境下可維持活性數十年，有些甚至能達數百年之久。 種子庫期望在未來行動更加活躍，廣泛為其他領域提供資源，包括因應氣候危機。另一方面，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），11月10日至21日即將在巴西貝倫（Belém）登場，期望凝聚全球共識。

Yahoo 國際通 ・ 5 小時前