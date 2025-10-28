天氣報告｜大致多雲 有一兩陣微雨 最高氣溫約26度

許紹雄逝世終年 76 歲
其他人也在看
根室半島40公里深處爆發！ 5弱震度背後的漁港危機！
最讓人鬆口氣的，是氣象廳的「津波零風險」宣言！根室半島東部海域雖是地震熱點，但這次深度夠，能量沒傳到海面，浪頭不會捲土重來。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
五級颶風梅麗莎將登陸牙買加 今年最強熱帶氣旋 政府強制疏散居民｜Yahoo
加勒比海颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）增強為五級颶風，成為今年全球最強熱帶氣旋。梅麗莎預計會在當地時間周二（28 日）凌晨至早上登陸牙買加，對當地構成災難性影響。牙買加政府已經向首都金斯敦（Kingston）及另外 6 個地區發出強制疏散令，要求他們前往全國近 900 個避難所。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
五級颶風梅利莎直撲牙買加 恐造成災難性破壞
五級颶風梅利莎直撲牙買加，預計在當地周二早上登陸。總理霍爾尼斯警告，梅利莎可能是174年有紀錄以來，吹襲牙買加的最猛烈風暴，呼籲民眾前往避難所。梅利莎被形容為今年地表最強風暴，未登陸牙買加，其挾帶的風雨已造成街道水浸，氣象專家預測，一旦梅利莎登陸，有可能帶來4米高的風暴潮。美國國家颶風中心指，梅利莎的最大持續風速達到每小時280公里，可能帶來與2017年颶風瑪利亞或2005年颶風卡特里娜同等規模的災難性破壞。除牙買加，古巴和巴哈馬也在梅利莎的預測路徑上。美國駐加勒比海各國使館罕有地對當地美國公民，發出緊急警告，呼籲他們立即離開。古巴政府已預先疏散50萬居民。梅利莎之前吹襲海地和多明尼加共和國等地時，造成最少6人死亡。(ST)infocast ・ 16 小時前
早晨天氣節目(10月28日上午8時) - 科學主任譚曉晴
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 23 小時前
毛寧X帖文:安徽合肥人造太陽項目2027完工
中國外交部發言人毛寧在社交媒體X帖文指，中國正在安徽合肥建設「人造太陽」，這個燃燒等離子體實驗超導托卡馬克(BEST)項目，將於2027年完工，可能成為人類歷史上第一個通過核聚變發電的托卡馬克。 安徽「人造太陽」項目首個真空大部件杜瓦底座本月1日成功完成吊裝，預計到2030年有望通過核聚變點亮第一盞燈，推動人類能源革命。 央視早前報道，杜瓦底座重400多噸，是國內聚變領域最大的真空部件，直徑約18米、高度約5米，用來承載總重約6700噸的主機。底座安裝完成後，將開始安裝大部件，最終科研人員會將杜瓦底座封閉，形成真空環境來確保可控核聚變裝置(托卡馬克)的運行。 中國工程院院士李建剛指，一旦實現模擬太陽，利用氫的同位素氘和氚的核聚變反應發電，一杯海水就能夠提供相當於300升汽油的能量。核聚變發電有燃料無限、零碳排放、固有安全性三大優勢。聚變反應燃料的氘取自於海水，反應產物僅為氦氣和中子，並且沒有堆芯熔毀風險，可以隨時終止反應。他相信，人類的最終能源結構是一小部分的可再生能源，再加上大部分的聚變能。 (ST)infocast ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約25度
【Now新聞台】本港今日(10月28日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度，吹和緩北至東北風，稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風。 展望重陽節及星期四風勢頗大，短暫時間有陽光，星期五日間炎熱，周末期間氣溫稍為下降。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日本岩手縣盛岡有野熊闖市中心 防相考慮派自衛隊到秋田縣應對熊害
日本岩手縣盛岡市再有熊隻出沒。位於盛岡市中心的岩手銀行總行，早上有職員報案，指一隻野熊闖入該行的地下停車場。動物園職員到場施射麻醉槍，並成功捕獲野熊。事件中沒有人受傷。 日本防衛大臣小泉進次郎會見熊害嚴重的秋田縣知事鈴木健太後指，考慮派遣自衛隊協助應對當地的熊害。鈴木健太指，目前秋田縣的熊害已超出縣政府能處理的能力。防衛省消息人士指，當局考慮派遣部隊提供後援支持，包括協助運送和處理野熊屍體等。日本多地接連發生野熊襲擊人的事件，今年以來已造成10人死亡，是歷來最多。(ST)infocast ・ 18 小時前
日本京都嵐山兩日收5宗熊出沒報告 警方加強巡邏籲民眾及遊客提高警覺
日本近期發生多宗熊隻襲擊人事故，當地傳媒報道，京都著名觀光地點嵐山亦相繼有民眾見到熊隻出沒，當地警方呼籲民眾及遊客提高警覺。 報道指，在兩日內，嵐山收到5宗有人見到熊隻的報告，包括上周五有人在京都市郊的賞月地點廣澤池附近，見到熊隻蹤影，上周六凌晨再有人在世界遺產天龍寺見到熊隻。當地警方加強巡邏，呼籲民眾若見到熊隻不要靠近，要立即報警。 為了防範熊隻襲擊遊客，日本多個觀光景點推出防熊措施，在另一個港人熱門旅遊地點輕井澤，當局出動警犬巡邏，市面有防熊噴霧販售，北海道葡萄園就安裝機械人，能夠發出威嚇野熊的聲音。(ST)infocast ・ 1 天前
兩電下月下調燃料調整費 團結基金指創今年1月以來最低
團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒就兩電下月下調燃料調整費作回應，指兩電下月下調燃料調整費，創今年1月以來最低，其中中電更是連續9個月下調。他認為，在目前經濟環境下，此舉有助略為紓緩市民的生活及企業的營運壓力。 他指出，是次電費下調，主因是國際燃料價格自高峰回落，煤及天然氣成本均錄得降幅。然而，他提醒電費淨值依然依賴燃料調整費的波動，反映本港電力供應結構仍深受國際能源市場影響。蕭逸駒認為，燃料費波動凸顯本港加快能源轉型的重要性。他建議當局提速發展本地可再生能源，目前本地佔比不足1%，要達至2035年佔7.5%至10%的目標，步伐必須顯著加快。此外，應探索更多元化的零碳能源進口方案，如增加內地綠色電力，以降低對化石燃料市場的依賴，長遠穩定發電成本，為市民提供更穩定及可負擔的綠色能源。 他補充，建築物佔全港總用電量約九成，故推動能源效益亦是關鍵。他建議可針對主要耗電建築物，透過優化現有資助計劃，鼓勵樓宇進行節能改造和設備升級，以降低整體用電需求，此舉亦有助進一步紓緩市民及企業壓力。infocast ・ 1 天前
黃昏天氣節目(10月28日下午6時) - 學術主任蘇志維
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 13 小時前
團結香港基金倡資助主要耗電建築物進行節能改造及設備升級
團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒表示,兩電下月下調燃料調整費,創今年1月以來最低,其中中電(00002.HK)更是連續9個月下調。他認為,在目前經濟環境下,此舉有助略為紓緩市民的生活及企業的營運壓力。他指出,是次電費下調,主因是國際燃料價格自高峰回落,煤及天然氣成本均錄得降幅。然而,他提醒電費淨值依然依賴燃料調整費的波動,反映本港電力供應結構仍深受國際能源市場影響。蕭逸駒認為,燃料費波動突顯本港加快能源轉型的重要性。他建議當局提速發展本地可再生能源,目前本地佔比不足1%,要達至2035年佔7.5%至10%的目標,步伐必須顯著加快。此外,應探索更多元化的零碳能源進口方案,如增加內地綠色電力,以降低對化石燃料市場的依賴,長遠穩定發電成本,為市民提供更穩定及可負擔的綠色能源。他補充,建築物佔全港總用電量約九成,故推動能源效益亦是關鍵。他建議可針對主要耗電建築物,透過優化現有資助計劃,鼓勵樓宇進行節能改造和設備升級,以降低整體用電需求,此舉亦有助進一步紓緩市民及企業壓力。 (BC)infocast ・ 1 天前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 18 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 19 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 18 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前