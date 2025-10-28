天氣報告｜大致多雲 有一兩陣微雨 最高氣溫約26度

團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒就兩電下月下調燃料調整費作回應，指兩電下月下調燃料調整費，創今年1月以來最低，其中中電更是連續9個月下調。他認為，在目前經濟環境下，此舉有助略為紓緩市民的生活及企業的營運壓力。 他指出，是次電費下調，主因是國際燃料價格自高峰回落，煤及天然氣成本均錄得降幅。然而，他提醒電費淨值依然依賴燃料調整費的波動，反映本港電力供應結構仍深受國際能源市場影響。蕭逸駒認為，燃料費波動凸顯本港加快能源轉型的重要性。他建議當局提速發展本地可再生能源，目前本地佔比不足1%，要達至2035年佔7.5%至10%的目標，步伐必須顯著加快。此外，應探索更多元化的零碳能源進口方案，如增加內地綠色電力，以降低對化石燃料市場的依賴，長遠穩定發電成本，為市民提供更穩定及可負擔的綠色能源。 他補充，建築物佔全港總用電量約九成，故推動能源效益亦是關鍵。他建議可針對主要耗電建築物，透過優化現有資助計劃，鼓勵樓宇進行節能改造和設備升級，以降低整體用電需求，此舉亦有助進一步紓緩市民及企業壓力。

