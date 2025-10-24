天氣報告｜大致多雲 有一兩陣微雨 最高氣溫約28度

面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。 不再被動 爭取更多籌碼 據接近決策層的人士表示，去年特朗普贏得美國總統大選後，習近平就指示他的高級幕僚緊急制定一份針對「特朗普2.0」的新戰略計劃，以打破過去那種被動應對的模式，而北京的新策略迎合了特朗普自認的交易大師形象，會在他個人關心的備受矚目問題上作出讓步，例如處理短視頻社交平台TikTok的方案，但與此同時，當美國對中國出手時，北京會予以更強硬的回擊，以便在特朗普面前取得籌碼，同時展現實力和不可預測性。 一位熟悉中方想法的人士稱，過去中國對美國貿易攻勢的反應通常是對等的，但現在的反制措施變得更為嚴厲。 事實上，中美元首於南韓會面前，中國商務部公布對稀土材料出口的廣泛限制，惟接近北京方面的人士透露，這也是習近平試圖在與特朗普會晤之前爭取談判籌碼，習近平的新信條是，美國必須適應中國實力的現實。 至於在稀土問題上，習近平堅信中國握有一張無可爭議的王牌，可以藉此要求美國作出重大讓步。

信報財經新聞 ・ 4 小時前