天氣報告｜大致天晴及乾燥 最高氣溫約28度

【Now新聞台】本港今日(11月10日)天氣預測，早晚部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地吹強風，海有湧浪。

展望未來一兩日海有湧浪，風勢頗大，天氣稍涼。星期四早上氣溫下降至20度左右。本週後期部分時間有陽光。

另外，天文台指，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日稍後至星期三有所增強。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

