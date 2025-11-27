天氣報告｜大致天晴及非常乾燥 最高氣溫約22度

泰國南部宋卡府水災增至33人死亡，政府發言人說，預計洪水開始退卻。當局宣布宋卡府進入緊急狀態，總理阿努廷任命國防軍總司令負責救災和重建。他透過聲明表示，洪災已造成前所未有的破壞，嚴重影響民眾的日常生活，危及居民安全，並大規模損毀公共和私人財產。旅遊城市合艾和南部地區上星期開始下暴雨，超過278萬人的生活受到嚴重影響，數十萬戶家庭被洪水淹浸。宋卡府超過1200人被逼撤離。在合艾，救援人員利用船隻和軍車在洪水中疏散民眾，有人甚至使用充氣兒童水池，將孩子送到安全地方。央視新聞報道，合艾市單在過去的星期五降雨量達335毫米，創該市近三個世紀以來單日降雨量最高紀錄。(WL)

infocast ・ 1 天前