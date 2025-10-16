天氣報告｜大致天晴日間炎熱 最高氣溫約32度

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯需要建立從資源開採、加工到成品運輸的全面能源主權。普京在當地星期四出席俄羅斯能源周論壇。他指出，俄方正努力實現能源領域的技術領先，呼籲能源生產國之間開展不受制裁及外部壓力影響的全面技術合作。普京又說，能源關係重構是全球及俄羅斯能源領域發展面臨的挑戰，很多歐洲國家迫於政治壓力，拒絕購買俄羅斯能源，但俄羅斯依然是全球石油、天然氣、核能等能源生產大國。俄羅斯計劃鞏固在全球能源領域的領先地位，透過發展伙伴關係建立公平及可持續的全球能源發展模式。(BC)

infocast ・ 1 小時前