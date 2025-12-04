天氣報告｜大致天晴早上稍涼 最高氣溫約23度

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
根據《路透》周四 (4 日) 報導，美國總統川普宣布推翻前任拜登政府制定的新車燃油效率標準後，歐洲車廠股價大幅走揚，市場普遍預期放寬規範將有利汽車業銷售更多燃油車，並降低企業在電動車轉型上的壓力。鉅亨網 ・ 10 小時前
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
【彭博】-- 彭博新能源財經指出，受需求強勁且供應受限影響，銅市場明年將進入結構性短缺，且未來十年缺口將進一步擴大。彭博新能源財經分析師在周四發布的報告中稱，能源轉型及數據中心的新興需求正推動銅需求成長。在一種情景下，與能源轉型相關的銅需求預計到2050年將成長逾一倍。供應端方面，智利、印尼和秘魯礦場運營中斷正在加劇當前的吃緊態勢，推動銅價創紀錄新高。彭博新能源財經預計，儘管開采和回收利用的供應量勢將成長，但到2035年供應缺口仍將達700萬噸。為彌補這一缺口，需向礦場和工廠投入1220億美元的資金。分析師指出：「若未來十年內未能新建礦場和回收利用設施，到2050年將出現約1900萬公噸的巨大缺口。」原文標題Copper Deficit to Widen as Demand Accelerates, BloombergNEF SaysMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 14 小時前
中國燃氣(00384.HK)公布，截至9月底止集團工商業用戶側儲能業務持續展現強勁增長動能，累計已投運規模達617.7兆瓦時(MWh)，累計簽約裝機容量已達到1.2吉瓦時(GWh)，主要項目集中分佈於江蘇、浙江及廣東等區域。集團亦積極應用人工智能(AI)技術以提升電力交易的精準度，並通過虛擬電廠等創新模式聚合分散式能源資源，結合儲能項目營運，有效拓寬電力新能源業務的盈利渠道。 此外，公司於昨日(2日)與惠州億緯鋰能(300014.SZ)訂立戰略合作協議，正式建立全方位、深層次的戰略合作夥伴關係。雙方將秉持「優勢互補、資源共享、互利共贏」的原則，在儲能技術創新、生物質技術應用及綠色清潔能源等領域深化佈局，共同助力國家「雙碳」目標落地。 根據該協議，雙方合作將聚焦三大核心領域，包括聯合開發儲能系統與生物質能源的耦合技術，推動低碳能源管理平台的商業化應用；雙方計劃在工商業儲能、移動儲能、重卡換電及零碳園區等領域聯合開發項目，並逐步拓展至海外市場，按照規劃，雙方將在一年內實現1吉瓦時(GWh)電芯或儲能直流側產品的訂單置換，覆蓋集團國內外儲能項目；集團將為億緯鋰能位於雲南、湖北及馬來西亞等地的AASTOCKS ・ 1 天前
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普政府今天提議，將大幅放寬前總統拜登時期所訂定的汽車燃油效率標準；此舉將讓車商更容易售出汽油車，遭批評讓氣候變遷更惡化，而民眾要多付油費。如今政策改弦更張，根據NHTSA估計，新提案雖讓新車平均售價便宜約900美元，但至2050年的燃油消耗，將多出約1000億加侖，美國人因此要多付達1850億美元的油錢，並增加約5%的二氧化碳排放。法新社 ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 18 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 15 小時前
