天氣報告｜大致天晴 最高氣溫約27度

【Now Sports】金州勇士3天內「雙殺」聖安東尼奧馬刺，占美畢拿賽後道出致勝秘訣，就是將球交給史提芬居里，然後別阻手阻腳。前兩天贏馬刺125:120，史提芬居里轟46分，而周五再擊敗對手，又是靠這名勇士控衛臨尾的關鍵罰球，而且今場射入9球三分，豪取比上場更高的49分，也令他在NBA史上追平米高佐敦，同為30歲後單場獲得40+分數最多的球員，總共多達44場。賽後，問攻入全隊次高21分的占美畢拿（Jimmy Butler），勇士兩勝馬刺的關鍵在哪，他竟這樣說：「把球傳給居里，然後不要阻礙他，這就是我們的重點。這真是一門藝術，我會稱為讓路的藝術，讓咖喱發揮他多年來在這個聯盟裡一直在做的事。」至於咖喱賽後則提到兩勝馬刺前，球隊曾大敗給奧克拉荷馬雷霆：「落敗後，你必須評估到底發生了甚麼，不要害怕改變，意味著每個人都要做好準備，適應任何需要做的事情。我們經歷過足夠的高低起跌，也累積了足夠的經驗，知道如何解決問題，而不是把事情個人化......說實話，我們可能在今季剩餘的時間裡，還會再發生3至4次低潮期。」

now.com 體育 ・ 14 小時前