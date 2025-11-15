天氣報告｜大致天晴 最高氣溫約27度

黑色星期五優惠大合集！
中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改
中國外交部和中國駐日本使領館周五（14 日）就中國公民前往日本發布鄭重提醒，國航、南航、東航三家航空公司周六隨即公布涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。鉅亨網 ・ 3 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 19 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看
（法新社東京14日電） 日本新首相高市早苗近日關於中國可能攻台情況的言論，引發一向敏感的日中關係惡化。法新社整理高市相關發言、其重要性及中方反應。法新社 ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
伊能靜罕談與庾澄慶離婚 內疚沒給兒子完整的家
【on.cc東網專訊】台灣藝人「哈林」庾澄慶和伊能靜2009年離婚，之後兩人都各自再婚，並生下小孩，而兩人所生的兒子「小哈利」庾恩利近年亦出道發展，雙方更是費盡心思幫忙宣傳，近日小哈利登台開唱，伊能靜也到場支持。而日前，伊能靜亦發文回憶兒子中學畢業典禮時，自己正東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
享慢煮意Fast Gourmet「時令大閘蟹八道菜盛宴」買一送一！人均$2XX起食珍寶帶子配魚子醬/火焰甲羅燒鮑魚｜Black Friday優惠2025
位於尖沙咀的享慢煮意Fast Gourmet推出大閘蟹套餐及下午茶套餐優惠，各自均享買一送一！時令大閘蟹八道菜盛宴人均低至$298起，即可品嚐紫蘇鹽焗大閘蟹、蟹籽櫻花蝦沙律、爆漿鱈場蟹膏流心牛角包、香煎北海道珍寶帶子配魚子醬等八道精緻菜式，極具誠意！而魚子醬雙子塔下午茶人均則$244起，即可食到多款心思鹹甜點如魚子醬配北海道珍寶帶子、法式鴨肝醬千層酥、法式焦糖燉蛋等；另加魚子醬海鮮塔和一款招牌流心牛角包，Cp值甚高！11月14日下午六點在KKday限時搶購，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
日相高市言論掀波瀾 北京籲公民暫勿前往日本
（法新社北京15日電） 中日關係因為日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言，緊張情勢升溫。「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。法新社 ・ 20 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
畢拿揭雙殺馬刺之道：咪阻住咖喱！
【Now Sports】金州勇士3天內「雙殺」聖安東尼奧馬刺，占美畢拿賽後道出致勝秘訣，就是將球交給史提芬居里，然後別阻手阻腳。前兩天贏馬刺125:120，史提芬居里轟46分，而周五再擊敗對手，又是靠這名勇士控衛臨尾的關鍵罰球，而且今場射入9球三分，豪取比上場更高的49分，也令他在NBA史上追平米高佐敦，同為30歲後單場獲得40+分數最多的球員，總共多達44場。賽後，問攻入全隊次高21分的占美畢拿（Jimmy Butler），勇士兩勝馬刺的關鍵在哪，他竟這樣說：「把球傳給居里，然後不要阻礙他，這就是我們的重點。這真是一門藝術，我會稱為讓路的藝術，讓咖喱發揮他多年來在這個聯盟裡一直在做的事。」至於咖喱賽後則提到兩勝馬刺前，球隊曾大敗給奧克拉荷馬雷霆：「落敗後，你必須評估到底發生了甚麼，不要害怕改變，意味著每個人都要做好準備，適應任何需要做的事情。我們經歷過足夠的高低起跌，也累積了足夠的經驗，知道如何解決問題，而不是把事情個人化......說實話，我們可能在今季剩餘的時間裡，還會再發生3至4次低潮期。」now.com 體育 ・ 14 小時前
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地下半年首場寒潮天氣 內陸最多降溫14℃
【on.cc東網專訊】內地中央氣象台周五（14日）預計，未來三日，強冷空氣將為內蒙古、黑龍江、吉林、甘肅、陝西等地帶來降雪天氣。中央氣象台首席預報員馬學款表示，這一次寒潮天氣過程，主要特點就是以大風、降溫天氣為主。on.cc 東網 ・ 1 天前
湖人慘敗後振作 利夫斯31分斬「鵝」
【Now Sports】洛杉磯湖人迅速走出兩天前遭奧克拉荷馬雷霆大炒的陰霾，作客西岸墊底的新奧爾良塘鵝，在利夫斯取得31分進帳下，以118:104獲勝。與雷霆相比，湖人對著塘鵝明顯輕鬆得多，盧卡當錫上半場已轟20分，還交出9助攻，當中有1球便交給好友迪安帝艾頓「拆你屋」入樽。第3節，利夫斯（Austin Reaves）和八村壘也愈打愈順，特別是前者，上半場只有11分，下半場則攻入20分，全場貢獻31分下，帶領湖人以14分之差勝出。當錫帶來24分、12助攻和7籃板的演出，艾頓有20分和16籃板的「雙雙」數據，而且是11射10中，成為湖人隊史自2002年的奧尼爾後，首位能單場至少交出20分、15籃板且命中率達90%的球員。除了慘負雷霆及早前不敵阿特蘭大鷹隊，湖人近9仗7勝，今季整體成績可人；相反，塘鵝連同今仗在內已4連敗，且開季至今得兩勝，續在西岸墊底，特里梅菲繼對馬刺的41分後，帶來今季第2高個人得分的35分，可惜球隊在這兩場比賽都告負。now.com 體育 ・ 18 小時前