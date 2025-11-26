天氣報告｜天晴及非常乾燥 最高氣溫約22度

財經事務及庫務局局長許正宇出席由《信報財經新聞》主辦的「ESG論壇2025─創新推動綠色可持續未來」致詞時表示，氣候變化是當今全球面臨最緊迫的挑戰之一，香港作為地球一份子可以出一分力。剛在巴西貝倫市落幕的聯合國氣候變化大會(COP30)強調，綠色資金是應對氣候變化的關鍵。他指，香港作為亞洲領先的國際金融中心和可持續金融樞紐，擁有既深且廣的資本市場，而政府也將綠色和可持續金融列為重點工作之一，積極引導國際資本投資在不同領域的可持續發展項目，為綠色金融轉型出力。許正宇指，截至今年9月，證監會認可的ESG基金超過200隻，資產管理規模逾1.1萬億港元。在債券市場方面，去年香港綠色與可持續債券發行總額超過840億美元，其中約430億美元由香港安排發行。自2018年起已經連續7年居亞洲市場首位，約佔區內總額約40%左右。許正宇表示，為了更加有效地去推動綠色金融轉型，特區政府一直和金融監管機構和一眾持份者緊密合作，透過推動創新、市場發展、培養人才，以及國際和區域合作這四個方面，去完善香港的綠色金融發展。(CW)

infocast ・ 1 天前