天氣報告｜天氣乾燥 日間最高氣溫約30度

【Now Sports】 曼聯在周六英超主場以4:2力克白禮頓，取得聯賽3連勝，排名升至第4位。上輪在雙紅會作客贏利物浦的曼聯，今仗陣容微調，錫斯高與約賀分別取代賽前稱傷的曼治及哈利麥佳亞，擔任正選。白禮頓由近3場入4球的前曼聯射手韋碧克掛帥。曼聯乘勝追擊，今仗在24分鐘由古亞在禁區頂射門得手領先。10分鐘後，卡斯美路一記遠射，皮球省中人改變方向入網，領先優勢擴大至2:0。60分鐘，安保姆引球入禁區，在兩名敵將面前起腳，皮球貼柱而入。白禮頓全場控球時間比曼聯還要多，而埋門次數亦不少，直到74分鐘，腳風大順的韋碧克主射自由球破網。戰至補時兩分鐘，哥斯度拿斯接應占士米拿右路開出角球頂成2:3，不過曼聯於4分鐘後由安保姆接應希芬長傳後射成4:2埋齋，曼聯錄得3連勝。

now.com 體育 ・ 5 小時前