天氣報告｜天氣稍涼 氣溫徘徊22度左右

阿富汗北部地震規模6.3
（法新社阿富汗馬薩里沙利夫3日電） 美國地質調查所表示，阿富汗於昨天深夜至今天凌晨左右發生規模6.3地震，距這個貧困又遭逢多重苦難國家上一次造成逾2200人死亡的強震僅兩個月。美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-I-Sharif）附近的庫姆（Khulm），震源深度僅10公里。法新社 ・ 1 天前
颱風海鷗進逼 菲律賓中部逾7000人緊急疏散
（法新社馬尼拉3日電） 颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經提前撤離7000多名居民。根據菲律賓GMA電視台報導，迪納加群島省（Dinagat Islands）因近9成村莊位於沿海地帶，當局已採取「預防性撤離」措施，將逾7000名居民遷往較安全的地區。法新社 ・ 16 小時前
江旻憓出戰立法會旅遊界放棄加拿大護照︱鮑威爾警告經濟「兩極化」｜黃淑蔓疑被非禮欲求救卻不獲理睬｜11 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 3 日（週一）。受清勁至強風程度的東北季候風及雲帶影響，明日多雲有一兩陣雨，天氣稍涼；市區 21 至 23 度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁東北風，初時離岸及高地間中吹強風。明日最高紫外線指數約 3 ，強度屬中等。展望星期三部分時間有陽光、早上稍涼；星期四及星期五大致多雲，風勢頗大。另外，颱風「海鷗」正向西移動，預料未來數日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
日本熊出沒｜秋田 79 歲婦遇襲身亡 疑被熊咬傷臉部 宮城縣賞楓葉勝地設警告牌︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本秋田縣一名 79 歲女子被懷疑遭熊襲擊致死，警方今日（3 日）早上在山區發現其遺體。隨着東北地區熊隻出沒頻繁，鄰近的宮城縣大崎市著名賞楓葉景點「鳴子峽」近日亦設置多語言警告牌，提醒遊客提防熊隻。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜電訊盈科選舉日向員工發半日有薪假 集團董事總經理：呼籲齊心踴躍投票｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換界選舉將於12月7日舉行。電訊盈科向員工發公告，將於立法會選舉日向當值員工發放半日有薪假，鼓勵員工投票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
冷空氣將影響南方 氣溫或創立秋後新低
【on.cc東網專訊】南方地區周一（3日）至翌日維持多雨格局，西南至江南、華南降雨連連，局地有大暴雨。新一股較強冷空氣將自西向東影響全國大部分地區，長江以北大部地區普遍下降4至8℃，局地降溫逾10℃。南方地區前期將經歷陰雨帶來的濕冷，多地最高氣溫料創立秋後新低，on.cc 東網 ・ 20 小時前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕
【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有on.cc 東網 ・ 1 天前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 17 小時前
越南洪災增至35死5失蹤 會安古鎮一片汪洋
（法新社河內2日電） 越南災害管理當局今天表示，國內中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，迄今已造成35人死亡、5人失蹤。過去一週以來，越南沿海各省持續遭受暴雨襲擊，災害和堤壩管理當局通報，35名罹難者來自順化市、峴港市及廣治省等地區。法新社 ・ 1 天前
煤氣公司(00003)計劃於九龍灣零碳天地設置氫能發電機組
香港中華煤氣(煤氣公司)(00003.HK)與建造業議會達成策略合作,共同推動業界使用氫能等綠色能源,實現零碳建築。煤氣公司亦計劃於九龍灣建造業零碳天地(零碳天地)設置氫能發電機組,進一步推動氫能在本地的應用與發展。煤氣公司與建造業議會的策略合作,在建造業議會「築月2025」開幕典禮上公布。雙方將推動可持續創新技術在建造工程的應用,當中包括煤氣公司就氫能發電一體化解決方案,向業界提供建議,並物色合適的氫能設備供應商,煤氣公司亦協助於九龍灣的建造業零碳天地,設置氫能發電系統。煤氣公司作為本地主要綠氫供應商,計劃從將軍澳堆填區,把沼氣生產的「綠氫」運送到零碳天地的機組進行氫能發電,以展示氫能技術的應用潛力,進一步推動香港邁向低碳未來。煤氣公司總經理—工商市務及營業江紹權工程師表示：「煤氣公司近年積極開發綠色能源業務,當中包括氫能,透過投入綠色能源以加速各行業的綠色轉型。」他又指,今年「築月」的主題為「綠建未來」,正好促成雙方今次策略合作。「我們除了計劃設置氫能發電示範項目外,亦研發了適用於建築工地的氫燃料發電模組,推動綠色工地發展。」江紹權解釋,氫能發電模組運作時,只產出純水,既無廢氣而且infocast ・ 1 天前
環保署首辦「綠色絲路」國際培訓班
環保署與中國科學院生態環境研究中心首次聯合舉辦「綠色絲路」環保技術與可持續發展國際培訓班，邀請「一帶一路」國家的環保領域高級別官員參與，推動可持續綠色發展交流和合作。 今年為國際環保博覽的二十周年，國際培訓班為重點活動之一，旨在提升「一帶一路」國家環境技術能力，促進「一帶一路」倡議下的國際環保交流與合作。六個來港出席國際環保博覽的「一帶一路」國家(包括阿聯酋、老撾、柬埔寨、孟加拉、哈薩克和斯里蘭卡)的環保領域高級別官員，應邀參加10月29日至11月1日在湖南省長沙市舉行的國際培訓班。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
阿富汗北部6級以上地震 至少10死逾260人受傷
阿富汗北部薩曼甘省發生6級以上地震，外電引述當地官員指，初步統計，地震造成至少10人死亡、260多人受傷，傷亡人數可能會進一步增加。地震在本港時間凌晨近4時半發生，中國地震台網正式測定強度是6.4級，震源深度20公里。美國地質勘探局則指強度是6.3級。(ST)infocast ・ 19 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 18 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 19 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前