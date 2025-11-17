天氣報告｜天氣顯著轉涼 晚上降溫至最低約15度

iHerb破萬好評洗護產品64折起！
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 1 天前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 17 小時前
天文台發特別天氣提示 明日顯著轉涼 周三周四市區降至14°C
法國回收鈾出口俄羅斯 環保團體批不道德
（法新社巴黎16日電） 環保團體綠色和平（Greenpeace）今天指出，儘管俄國克里姆林宮仍在烏克蘭作戰，但法國為了回收鈾再利用，仍將這些鈾運往俄羅斯處理。回收鈾可以再處理，重新濃縮之後再利用。法新社 ・ 22 小時前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 18 小時前
回收衣物｜港九新界7間舊衣回收機構！專人上門回收衫褲／ZARA、酒店、商場都有回收箱／流動回收車
每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！YAHOO著數 ・ 22 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
早晨天氣節目(11月17日上午7時) - 科學主任岑翊琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
孝子河嚴重污染 政府開展治理施工
【on.cc東網專訊】內地博主「漁獵齊哥」早前反映重慶市南川區南平鎮的孝子河河水嚴重污染，當地政府隨即成立工作專班展開調查。「漁獵齊哥」上周六（15日）證實，經政府緊急處理，孝子河目前雖然還有臭味，但比他上次前來已經小很多。on.cc 東網 ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月18日上午7時) - 科學主任吳彥琳
天文台：本港明晚市區氣溫下降至15度 周三及周四降至14度左右
氣候峰會531人參與碳捕捉遊說 NGO批化石業擴大影響
（法新社巴西貝倫17日電） 根據一份由非政府組織彙整並僅提供給法新社的名單，支持碳捕捉技術的企業和團體，今年派出超過500名代表參與COP30氣候會議，而該技術也因被批評為繼續使用化石燃料的藉口而爭議不斷。CIEL表示，總共有531名參加巴西貝倫聯合國氣候大會的人士，被歸類為推動碳捕捉與封存（CCS）技術的企業或團體的「遊說者」。法新社 ・ 14 小時前
日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報
（法新社東京16日電） 日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天清晨噴發，大量的火山灰和煙霧直竄天際，當局發布降灰警報。日本氣象廳表示，日本頂級活躍的櫻島火山今天在天色未亮前噴發，火山灰和煙霧直衝至4400公尺高空。法新社 ・ 1 天前
COP31主辦權爭奪不下 澳洲拒與土耳其共辦
（法新社雪梨17日電） 澳洲今天拒絕了土耳其所提共同主辦明年聯合國氣候峰會COP31的建議，兩國爭奪主辦權，分散了大眾對今年巴西氣候峰會談判進展的注意力。今年主辦國巴西，此刻亟欲展現氣候外交仍具效力，澳洲與土耳其目前都面臨外界壓力，被要求應避免巴西峰會出現僵冷局面。法新社 ・ 16 小時前
太古城食水現黑點 水務署證沉積物為瀝青
港島大型屋苑太古城出現食水黑點問題。屋苑第四、五期14座大廈周六起，陸續有單位食水出現黑點，水務署同日接獲管理處通知食水出現小量黑色微粒後，隨即到涉事住戶及大廈內部供水系統抽取樣本化驗，並在昨晚表示沉積物微粒經化驗後證實為瀝青。 水務署指，化驗結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，有關黑色沉積物微粒相信是署am730 ・ 1 天前
【Now新聞台】天文台預測，本港明晚市區氣溫下降至15度，長者安居協會呼籲長者注意保暖，有需要可按平安鐘求助。這幾天日間天氣和暖，但要留意冷鋒即將殺到。天文台表示，一道冷鋒周一晚上午夜前後橫過廣東沿岸，周二晚天氣顯著下跌，周三、四市區氣溫下降至14度左右，預料廣闊雲帶本周後期轉薄，加上東北季候風逐步緩和，氣溫會逐漸回升。天文台署理助理台長謝淑媚：「我們都預測今年冬天香港的氣溫是正常至偏高，話雖如此，但是因為日與日之間天氣變化可以很大，間中都有可能出現寒冷天氣，我們預測今個冬天香港的寒冷天氣日數應該接近正常，大概是9至17日。」長者安居協會表示，冬季接獲較多長者求助，其中長者跌倒求助個案明顯較去年上升，呼籲長者注意保暖同時，避免穿著過厚衣物，以免增加跌倒機會。長者安居協會行政總裁王虹虹：「穿衣的方法，我們稱為洋蔥式穿法，一層一層地穿，每層不需要太厚，這樣如果外出，戶外寒冷就可以保暖，在室內較溫暖環境就可脫去外衣或比較厚的衣服，頸部可以戴圍巾，以防氣管著涼，另外手部、腳部、頭部這些容易流失體溫的部分，都可以戴手套、穿襪子以及戴帽子保暖。」協會又提醒，照顧者應主動關心長者，以及安排接種流感疫now.com 新聞 ・ 16 小時前
