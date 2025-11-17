天氣報告｜天氣顯著轉涼 晚上降溫至最低約15度

【Now新聞台】本港今日(11月18日)天氣預測，大致多雲，天氣顯著轉涼，有一兩陣微雨，早上氣溫徘徊在21度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約15度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

展望星期三及星期四，市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷，本周後期天色逐漸好轉，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。

