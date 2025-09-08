天氣報告｜局部地區大雨及狂風雷暴 最高氣溫約31度

【Now新聞台】本港今日(9月9日)天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

展望明日天色好轉，但仍有幾陣驟雨，隨後數日大致天晴及酷熱。

