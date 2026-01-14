天氣報告｜日間乾燥 最高氣溫約21度

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
阿根廷巴塔哥尼亞高原野火 1.5萬公頃土地焚毀
（法新社布宜諾斯艾利斯11日電） 阿根廷南部過去一週發生森林大火，已燒毀超過1萬5000公頃面積土地。規模最大的一場火災自5日以來一直在安地斯山脈附近小鎮埃普恩延（Epuyen）肆虐，丘布特省（Chubut）消防隊在聲明中表示，火災已燒毀約1萬1980公頃土地。法新社 ・ 1 天前
天氣報告｜日間乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(1月13日)天氣預測，大致天晴，但部分地區有煙霞，早上清涼，日間乾燥，最高氣溫約23度，吹微風。 展望未來數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
成本高出中國數十倍也要做！日本啟動深海試採 砸重金力拚稀土國產化
面對全球供應鏈的不確定性，日本政府正式啟動南鳥島稀土資源開發計畫，力爭實現關鍵戰略資源的國產化，不過開採稀土泥的成本，高達中國產稀土市場價格的數倍至數 10 倍。 日本海洋研究開發機構的探測船「地球號」於 12 日上午由靜岡市清水港鳴笛起航，前往小笠原群島南鳥島附近海域。此行不鉅亨網 ・ 17 小時前
恒隆地產(00101)發表20項新的2030年可持續發展指標
恒隆地產(00101.HK)今天發表20項新的2030年可持續發展指標,標誌著新階段發展正式開展,並彰顯公司超標達成「25 x 25」可持續發展指標的佳績。「25 x 25」指標於2021年推出,為恒隆在應對氣候變化、資源管理、福祉和可持續交易四大優先議題,制定了涵蓋至2025年底的行動計劃。公司不僅已達成既定目標,更在減少溫室氣體排放、推動可再生能源及能源效益方面,超越了原有指標。這些具體而全面的成果,亦推動公司建立了可持續發展創新與持續改善的基礎。在這些佳績的基礎上,恒隆憑藉更豐富的數據、更成熟的組織架構及更宏大的願景,透過升級的2030 年指標,進一步鞏固其於業界的可持續發展領導地位。 新的20項2030年指標延續恒隆的可持續發展四大優先議題,重點包括: - 應對氣候變化:成為亞洲首批全面符合科學碳目標倡議(SBTi)的最新建築行業科學碳目標設定標準,並符合1.5°C減排路徑的房地產企業。同時,恒隆亦是亞洲首家訂立氣候風險價值(Climate Value-at-Risk)目標的房地產企業。- 資源管理:成為亞洲首家就所有新發展項目及大型翻新工程訂立生物多樣性淨增益(10%)目標的infocast ・ 1 天前
發改委：即將出台新能源車動力電池綜合利用管理辦法
國家發改委副主任周海兵在國新辦舉行國務院政策例行吹風會上表示，將會同有關部門完善配套制度，出台新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法，修訂產業結構調整指導目錄，加大落後工藝裝備限制和淘汰力度。 周海兵指，固體廢物綜合治理行動計劃明確，要釐清政府和企業的責任邊界，堅持「誰污染、誰治理」，杜絕出現「企業賺了錢卻留下污染」，讓政府和社會公眾埋單的現象。(ta/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
發改委將推動力電池綜合利用管理辦法
國家發改委副主任周海兵在國新辦新聞發布會表示，將出台新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法。周海兵指出，為推動《固體廢物綜合治理行動計劃》落地見效，將完善配套制度，包括推動生態環境法典編纂，修訂廢棄電器電子產品回收處理、危險廢物經營許可、建築垃圾管理等法規規章；修訂產業結構調整指導目錄，加大落後工藝裝備限制和淘汰力度。周海兵表示，《計劃》明確要釐清政府和企業的責任邊界，堅持「誰污染、誰治理」，杜絕出現企業賺了錢卻留下污染，讓政府和社會公眾買單。此外，還將用好訊息化監管手段，加強從生產到處置各環節全鏈條監管。建立健全跨部門跨地區聯合監管執法機制，加大對跨省非法傾倒固體廢物等行為的打擊力度。嚴厲打擊固體廢物環境違法犯罪行為，依法依規追究責任，對造成嚴重生態破壞和環境污染的案件實行掛牌督辦。 (WL)infocast ・ 18 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！
日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 14 小時前
「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」
35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 19 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光
1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。姊妹淘 ・ 17 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 20 小時前
特朗普踩到紅線？共和黨罕見集體挺鮑威爾
《路透》周二 (13 日) 報導，在多年公開抨擊聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 後，美國總統特朗普對 Fed 的最新動作，可能意外踩到政治與市場的「紅線」。特朗普政府近期啟動對鮑威爾的刑事調查，引發共和黨國會議員、前高層決策官員出面聲援，也讓金融市場開始釋出警訊，顯示一旦 Fed 獨立性遭到動搖，恐帶來反效果。鉅亨網 ・ 11 小時前
全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！
但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀...styletc ・ 16 小時前