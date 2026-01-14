天氣報告｜日間乾燥 最高氣溫約21度

恒隆地產(00101.HK)今天發表20項新的2030年可持續發展指標,標誌著新階段發展正式開展,並彰顯公司超標達成「25 x 25」可持續發展指標的佳績。「25 x 25」指標於2021年推出,為恒隆在應對氣候變化、資源管理、福祉和可持續交易四大優先議題,制定了涵蓋至2025年底的行動計劃。公司不僅已達成既定目標,更在減少溫室氣體排放、推動可再生能源及能源效益方面,超越了原有指標。這些具體而全面的成果,亦推動公司建立了可持續發展創新與持續改善的基礎。在這些佳績的基礎上,恒隆憑藉更豐富的數據、更成熟的組織架構及更宏大的願景,透過升級的2030 年指標,進一步鞏固其於業界的可持續發展領導地位。 新的20項2030年指標延續恒隆的可持續發展四大優先議題,重點包括: - 應對氣候變化:成為亞洲首批全面符合科學碳目標倡議(SBTi)的最新建築行業科學碳目標設定標準,並符合1.5°C減排路徑的房地產企業。同時,恒隆亦是亞洲首家訂立氣候風險價值(Climate Value-at-Risk)目標的房地產企業。- 資源管理:成為亞洲首家就所有新發展項目及大型翻新工程訂立生物多樣性淨增益(10%)目標的

infocast ・ 1 天前