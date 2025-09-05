天氣報告｜日間極端酷熱 最高氣溫約35度

【Now新聞台】一號戒備信號及酷熱天氣警告生效。大致天晴。本港今日(9月6日)天氣預測日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高幾度。吹微風。稍後局部地區有驟雨，漸轉吹清勁東至東北風，海有湧浪。

展望明日稍後風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。星期二仍然有驟雨。

