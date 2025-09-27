天氣報告｜日間炎熱 市區最高氣溫約32度

【Now新聞台】本港今日(9月27日)天氣預測，部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

展望未來一兩日有幾陣驟雨，明日風勢仍然頗大，海有湧浪，下週中期大致天晴 。

#要聞