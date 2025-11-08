天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約29度

iHerb雙11優惠全網限時74折
立冬｜周末至下周初有陽光最高 28 度 下周中最低氣溫 20 度｜Yahoo
今日（7 日）是二十四節氣中的「立冬」，如以華北地區計，立冬意味着冬季揭開序幕，不過位於廣東沿岸的本港就明顯未感受到冬季氣息。香港天文台就表示，一股達強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今日本港普遍地區受強風影響，港島以西的青洲在凌晨更一度錄得持續烈風。不過，天文台指周末至下周初天色都不俗有陽光，氣溫介乎 22 至 28 度。天文台又預期，下週中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼，下周四（13 日）最低氣溫降至 20 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【綠在區區】「綠綠賞」積分雙倍放送（只限09/11）
為迎接第十五屆全國運動會，環保署推出一日限定「全運回收2X賞」推廣活動。綠綠賞會員於11月9日十五運會開幕當天到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。YAHOO著數 ・ 20 小時前
美批華污染環境 耿爽反斥破壞全球氣候治理努力
【on.cc東網專訊】聯合國安理會周四（6日）舉行會議，美國代表兩次發言，批評中國碳排放量巨大，通過不正當手段獲得經濟優勢並污染環境，又聲稱美國環境政策成功，是各國楷模。中國常駐聯合國副代表耿爽反斥美國兩度退出《巴黎協定》，嚴重破壞全球氣候治理的努力，已成全球應on.cc 東網 ・ 1 天前
古洞南路六狗日前離奇死亡 今再發現四狗屍
【動物專訊】古洞南路發生懷疑毒狗事件，67歲狗主陳先生前日（11月5日）發現所養的6隻狗離奇死亡，懷疑被人毒死，於是報警，沒想到今日再發現4隻狗死亡，包括3隻成犬和一隻狗BB，據知其中兩隻狗昨晚10時回家後出現異常行為，包括轉圈等，最終今早發現已經死亡。「520浪浪加油站」Bella今日中午到陳先生居所了解，她引述狗主懷疑是認識的人所為，她會再與狗主商討，想辦法保護那些狗狗。 據知陳先生在該地養了10多隻狗，唯現時只餘下6隻狗，Bella引述陳先生指，本來有7隻狗B，但當中5隻狗B已死亡，另有兩隻狗B不知所蹤。事緣前日警方收到陳先生報案，指所養的6隻狗死亡。警方回覆本報查詢表示，警員接報到場，於該址一水塘附近發現6個狗隻屍體。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。狗屍已轉交相關機構撿走作化驗。 事隔一日，陳先生今日再發現有狗狗死亡，Bella收到求助後到現場了解，發現3隻成犬和一隻幼犬的屍體，她引述陳先生指，其中兩隻狗昨晚10時回來後出現異常，出現轉圈等，結果今早便發現死亡。陳先生估計是認識的人所為，但卻指報警都沒用，對多隻狗狗遇害感到無能為力香港動物報 ・ 1 天前
買數位版救地球！碳排放竟比實體版低100倍，掌機成最環保選擇
今年 8 月份，在 Sony 集團公布的最新財報中透露，旗下索尼互動娛樂（SIE）的遊戲銷售表現亮眼，而且其中 83% 都是數位版遊戲，也標誌著現在的玩家們可能大多傾向於買數位版，而並不是傳統的實體版遊戲光碟了。而現在又多了一個讓玩家們選擇數位版遊戲的理由：因為根據研究，選擇數位版遊戲會對地球環境更友善，無形之中也能為環保盡一份力，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的研究，生產實體版遊戲的碳排放量是數位版遊戲的 100 倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約28度
【Now新聞台】本港今日(11月8日)天氣預測，大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約28度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地吹強風。 展望明日及星期一大致天晴，日間炎熱，星期二及星期三風勢頗大，天氣稍涼。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月07日上午8時) - 署理高級科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
歐盟和中國據悉將加入巴西主導的碳市場聯盟
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
新天綠色能源(00956.HK)10月完成發電量按年跌近21%
新天綠色能源(00956.HK)公布，今年10月集團按合併報表口徑完成發電量95.04萬兆瓦時，按年減少20.97%。其中風電發電量下跌21.32%，太陽能發電量下跌6.22%。 今年首十個月集團累計完成發電量1,171.83萬兆瓦時，按年增長6.15%。期內風電及太陽能發電量分別按年增長4.86%及90.52%。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
COP30：世界領袖抨擊特朗普在氣候問題上的不作為
Pablo Porciuncula/AFP巴西總統盧拉在全球氣候高峰會上向世界各國領導人發出警告，提防「極端勢力」。 在聯合國氣候變化框架公約第三十次締約方大會（COP30）召開前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）因其在氣候變化問題上的立場，遭到世界各國領袖批評。 特朗普總統未有出席在亞馬遜城市貝倫舉行的會議，並因拒絕氣候科學而被哥倫比亞和智利領袖指責為「騙子」。 英國首相施紀賢（Sir ...BBC News 中文 ・ 1 天前
國家外交部：落實2030年國家自主貢獻已取得顯著成效 將加快經濟社會發展全面綠色轉型
國家外交部發言人毛寧表示，中國始終積極落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，落實2030年國家自主貢獻已取得顯著成效，提前完成風電、太陽能發電總裝機容量和森林蓄積量等目標。 毛寧指出，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，對建設美麗中國作出重要部署。中國將加快經濟社會發展全面綠色轉型，積極穩妥推進和實現碳達峰，為應對氣候變化作出更大貢獻。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
耿爽駁斥美方無端指責 指美國嚴重破壞全球氣候治理的努力
《新華社》報道，中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會氣候與安全問題公開會議上，兩度發言駁斥美方無端指責。美國代表在會上兩次發言，指責中國碳排放量巨大，又誣稱中國通過不正當手段獲得經濟優勢並污染環境。耿爽指出，美國是全球歷史累計溫室氣體排放最多的國家，人均碳排放量一直處於世界最高水平，同時美國公然指氣候變化是人類史上最大騙局，大開歷史倒車，更兩度退出巴黎協定，嚴重破壞全球氣候治理的努力，已經成為全球應對氣候變化合作最大障礙。耿爽強調，中國是全球公認履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，是全球應對氣候變化絕對的行動派。(ST)infocast ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月08日上午7時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
國家外交部：將繼續嚴格依法依規加強對日本水產品輸華監管
國家外交部發言人毛寧表示，中方將持續對日本福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測，希望日方能夠持續地開展對福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測，中方也會繼續與國際社會一道敦促日方持續地履行承諾。 毛寧指出，中方的主管部門將繼續嚴格依法依規，加強對日本水產品輸華的監管，保障人民群眾的食品安全，一旦發現任何風險，將立即依法採取必要的進口限制措施。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國新辦發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書
國務院新聞辦公室發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書,強調實現碳達峰碳中和,是中國站在對人類文明負責的高度,基於實現可持續發展的內在要求作出的重大決策部署。白皮書指出,能源活動是碳排放的最主要來源,能源綠色低碳轉型是實現碳達峰碳中和的關鍵。中國立足基本國情和發展階段,在保障能源安全的前提下,大力實施可再生能源替代,推進新型能源體系和新型電力系統建設,為實現「雙碳」目標提供有力支撐。白皮書強調,氣候變化是全人類面臨的共同挑戰,需要全球廣泛參與、共同行動。中國堅定維護多邊主義、推動國際合作,以中國理念和實踐引領全球氣候治理新格局。 (BC)infocast ・ 10 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 15 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前