天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約30度

颶風「美莉莎」（Melissa）近日橫掃加勒比海，不僅是加勒比海地區史上第三強威，也是全球今年最強的颶風，在牙買加至少造成4人死亡、大範圍洪水與建築損毀，影響人數超過150萬人。 美莉莎在牙買加西南部登陸之時，風速達到每小時295公里，遠超過薩菲爾-辛普森量表（Saffir-Simpson scale）最高五級的252公里。 空拍畫面顯示，聖伊莉莎白教區（St. Elizabeth）成為水鄉澤國，四處泥濘一片，逾50萬人無電可用。有民眾表示這地區原本就常常淹水，這次更嚴重，還幫警方架設星鏈（Starlink）通訊設備後，警局才恢復對外聯絡。 也有畜牧業主無奈地坐在路邊，表示損失的牲畜數量難以估算，只能努力讓自己冷靜下來。天氣預報機構AccuWeather估計，颶風造成牙買加的經濟損失達220億美元，金額超過該國一年GDP，重建可能需時十年甚至更久。 美莉莎10月29日已轉往古巴，雖然威力減弱，但仍帶來嚴重災情。在東部的奧爾金省（Holguín），黃色的泥水將近半層樓高，還有人在水中游泳；首當其衝的第二大城聖地牙哥（Santiago de Cuba），有數百個農村社區與外界斷聯。 古巴當局表示，已撤離50萬人；接下來在暴風路徑上的巴哈馬，也緊急撤離民眾。科學家指出，海洋溫度上升使颶風威力遠超以往，多個加勒比海國家領袖呼籲高碳排的富裕國家，應以援助或減債形式提供「氣候補償」。

Yahoo 國際通 ・ 6 小時前