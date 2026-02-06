天氣報告｜日間短暫有陽光 最高氣溫約22度

【Now新聞台】本港今日(7日)天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，晚上氣溫顯著下降至市區最低約16度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁東北風，高地間中吹強風。

展望未來一兩日，市區最低氣溫在13度左右，新界再低一兩度，星期一風勢頗大，下周中期早上仍然清涼。

