天氣報告｜日間酷熱 最高氣溫約34度

【Now新聞台】本港今日(9月18日)天氣預測，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東至東北風。

展望明日稍後驟雨逐漸增多，風勢逐漸增強。周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。下周初天氣短暫好轉，下周中期天氣顯著轉壞。

#要聞