前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
天氣報告｜日間非常乾燥 最高氣溫約17度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效。本港今日(1月8日)天氣預測，本港地區今日天氣預測天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，最高氣溫約17度，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁，展望明日天晴及非常乾燥，早上仍然寒冷，周末期間氣溫稍為回升，但早上天氣清涼。下周初部分時間有陽光及乾燥。
#要聞
其他人也在看
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
天文台發霜凍警告 周四早上新界內陸可能出現地面霜｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天文台今（7 日）下午4時30分發出霜凍警告，提醒明早新界內陸可能出現地面霜。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本島根縣東部6.2級地震最少4傷 當局料一周內或再有5級以上地震
日本本州西部島根縣東部早上發生6.2級地震，最少4人跌倒受傷，當局未有發出海嘯警報。 地震在當地早上約10時發生，震源深度約10公里，當地和毗鄰鳥取縣有強烈震感，之後再發生2次分別5.1級和5.4級餘震，松江市有建築物屋頂受損，不少民眾走到戶外暫避，安木市有房屋後方山坡山泥傾瀉。電力公司指，位於松江市的島根核電站未見異常。氣象廳警告，當地未來一周內可能再發生5級以上地震，呼籲民眾提防。首相高市早苗表示，已在官邸危機管理中心設立聯絡辦公室，評估災情和制定應對措施。 (ST)infocast ・ 1 天前
冬季季候風持續影響 明日至周五早上寒冷 市區最低氣溫11°C左右
【on.cc東網專訊】天文台在今日(6日)上午11時45分發出特別天氣提示，指受冬季季候風持續影響，明日(7日)至周五(9日)早上天氣寒冷，市區最低氣溫在攝氏11度左右，新界再低幾度。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣｜天文台︰市區氣溫普遍下降至約12度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台指市區氣溫普遍下降至約12度。 在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，散步、晨運的市民都穿上外套。天文台指，受冬季季候風影響，本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至約12度，日間最高氣溫約18度，新界再低一兩度，日間非常乾燥，又預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫約11、12度，新界再低幾度，日夜溫差頗大，呼籲市民請注意保暖並多關顧長者及慢性病患者。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
雀巢於全球多個地區回收懷疑受污染嬰幼兒配方奶粉
【Now新聞台】雀巢宣布，在包括香港的全球多個地區，回收懷疑受污染的嬰幼兒配方奶粉。 雀巢的公布指出，回收涉及的地區包括英國、法國及德國等27個歐洲國家，以及阿根廷、墨西哥、秘魯和香港。雀巢指，至今未接獲與產品有關的不適報告，公司在檢驗涉事批次所用的花生四烯酸油後，決定回收相關嬰幼兒配方奶粉，同時轉用其他花生四烯酸油供應商產品，並加強其他工廠的生產及調撥庫存，以維持奶粉市場供應。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
受寒冷天氣侵襲 歐洲至少6人死 大量航班取消
歐洲各地受寒冷天氣侵襲，至少6人死於天氣相關的事故，大雪造成大規模交通中斷，大量航班取消，數千人滯留在巴黎和阿姆斯特丹的機場。法國兩個不同地區有5人因道路狀況險惡而死亡；此外，在波斯尼亞首都薩拉熱窩(Sarajevo)，一名女子在該城市降下40厘米大雪後，被塌樹擊中喪生。法國交通部長塔巴羅特(Philippe Tabarot)表示，預計周二晚間和周三法國還將迎來更多降雪，呼籲民眾盡量減少出行，並居家辦公。法國首都巴黎兩大機場周三早上取消多個航班，讓工作人員清理跑道積雪，其中戴高樂機場(Charles de Gaulle Airport)取消40%的航班，奧利機場(Orly Airport)也計劃取消四分之一的航班。荷蘭阿姆斯特丹特斯希普霍爾機場(Schiphol Airport)周三有超過400個航班取消。荷蘭航空(KLM)警告，為飛機融冰的融冰液幾乎耗盡。在英國，全國各地周二有數百所學校停課；此前，全國錄得入冬以來最寒冷的一夜，諾福克郡Marham氣溫低至零下12.5度。 (WL)infocast ・ 14 小時前
強烈季候風信號取消 未來一兩日早上持續寒冷
【on.cc東網專訊】天文台於昨晚(6日)9時45分發出強烈季候風信號，逾13時小時至今日(7日)上午11時15分取消。on.cc 東網 ・ 20 小時前
中國碳中和(01372.HK)與中國鐵塔(00788.HK)及中國再生資源簽署戰略合作協議
中國碳中和(01372.HK)與中國鐵塔(00788.HK)及中國再生資源簽署戰略合作協議，共同探索碳中和目標下的創新合作模式，共同推動鋰電循環經濟生態圈建設，落實國家「碳達峰、碳中和」戰略目標。 依託中國鐵塔全國通信基建網絡與退役物資儲備、中國再生資源覆蓋城鄉的實體回收網絡及資質優勢、集團線上回收平台「尋鋰網」與區塊鏈溯源技術，共建規範化、高覆蓋、高效率的鋰電池回收體系；聯合打造可持續鋰電循環經濟生態圈，推動資源處置能力優勢互補，建設低碳循環產業集群；深化雙碳領域合作機會挖掘與技術研發，創新碳資產開發及管理模式。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
天氣｜天文台錄10.9度入冬新低 下午發霜凍警告 周四早上新界內陸或現地面霜(楊佩詩報道)
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台錄得市區最低氣溫10.9度，再創入冬以來新低，大帽山最低氣溫是0.8度。天文台下午發出霜凍警告，提醒農友等人士，周四早上新界內陸可能出現地面霜。 香港最高的大帽山在早上約6時只有約4度，天文台就錄得大帽山最低氣溫是0.8度。多區亦一度錄得10度或以下，比市區再低幾度的新界打鼓嶺，天文台就錄得8.4度。雖然天氣寒冷，但位於大埔田村的菜田未見結霜。有士多啤梨園的員工指，若天氣持續寒冷，預計會有3至4成生意損失。士多啤梨園員工徐先生：「天氣冷就是果實生長得慢，不夠貨賣。(天氣冷)生長得慢一點，平常天氣熱就兩、三日就熟，天氣冷起碼四、五日才熟，果實出得慢一點，還會大顆一點，熟得快果實不夠大。客人來到不夠摘，天氣熱今天摘光了，兩日後又全熟了，不夠摘就要等，等四、五日後。」士多啤梨園指，今年還未結霜，如果結霜，預計有一半士多啤梨會冷死，不過他們都沒有辦法，只可以看天做人。天文台指，受冬季季候風持續影響，周三至周五早上天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥。天文台科學主任楊逸朗：「要到周末、周六時，隨著季候風緩和，氣溫才會稍為回升，周六、日早上的氣溫還是較清涼，大概14now.com 新聞 ・ 13 小時前
菲律賓南部東達沃省附近海域發生6.7級地震
菲律賓南部東達沃省附近海域發生6.7級地震。菲律賓火山地震研究所指，地震發生在當地早上11時02分，震央位於棉蘭老島東達沃省馬奈市東南約47公里，震源深度約42公里，棉蘭老島多地有震感。本港天文台亦錄得今次地震，強度為6.4級，震源深度約10公里。 (ST)infocast ・ 18 小時前
時事全方位重點提要｜1月8日
【Now新聞台】雀巢21個批次的嬰幼兒配方奶粉懷疑受蠟樣芽孢桿菌污染，需要回收。究竟蠟樣芽孢桿菌是甚麼？BB進食後有何風險？換奶粉又應該注意甚麼？ 周四《時事全方位》，請來家庭醫生教路。題目：奶粉疑受污染事件熱線電話：1833298now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 19 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 22 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 19 小時前
網民討論遇過最有禮貌及無禮貌藝人 「A0」對年長fans變臉 武打明星揸車唔等得啄人車尾
不時都有網民開post收集平日遇見明星嘅故事，呢期threads就有人發起「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，唔少人都留言回應。以下係精選帖文，我地盡量俾貼士你估誰是誰主角啦 －Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前