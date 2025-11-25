天氣報告｜日間非常乾燥 最高氣溫約24度

近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。

Yahoo Food ・ 1 天前