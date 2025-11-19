天氣報告｜早上清涼有一兩陣微雨 最高氣溫約18度

中國政府通報暫停進口日本水產品
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台今早錄得最低 13.2 度 入秋以來最低｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，本港今早（19 日）天氣顯著較涼。天文台錄得最低氣溫 13.2 度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大帽山今早更錄得 3.2 度低溫。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
今日市區料最低僅14度 14歲男童染甲流併發肺炎及休克 情況嚴重
受強烈東北季候風影響，本港昨晚顯著轉涼，天文台預計今早市區最低溫僅攝氏14度，新界部分地區寒冷，只有12、13度。展望明日大致多雲，早上仍然清涼。隨後數日漸轉天晴，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。 天氣寒冷，市民宜注意保暖，否則易染感冒。本港再多1宗兒童季節性流感嚴重個案。患者為一名有長期病患的14歲男童。衛生防護am730 ・ 1 天前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 19 小時前
美股日誌｜標指結束4連跌 英偉達績優盤後漲
美股反覆回升，部份一次捱孤的科技股又買盤吸納，標普500指數結束四日跌勢，納斯達克指數跑贏大事，道瓊斯指數升不足50點。英偉達收市後公布業績。聯儲局上月會議，許多委員反對在下次會議再次減息，市場繼續調低減息預期。比特幣再與科技股背道而馳，又跌穿9萬美元。油價回落，紐約期油在60美元以下收市，美國再度推動俄羅斯停止侵略烏克蘭。Yahoo財經 ・ 2 小時前
科大擊敗理大、浸大籌辦新醫學院｜本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人｜許紹雄出殯 契女佘詩曼哭腫雙眼 ｜11 月 18 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 18 日，星期二。受強烈東北季候風影響，今晚至明早天氣顯著轉涼，本港市區氣溫會逐步降至約 14 度，新界部分地區更會寒冷。明日日間多雲乾燥，最高約 17 度，吹清勁偏北風，紫外線指數預測約為 4 ，屬中等水平，大家記得添衣保暖兼多喝水。Yahoo新聞 ・ 1 天前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。閱讀更多：良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球上述舖位位於嘉湖新北江商場平台55號舖，面積僅約70平方呎。消息指，業主年事漸長，擬退休不再打理物業，故決定放售套現。單位現時連租約放售，現租客為畫室，每月租金4,300元，租約期至明年10月31日。以開價計，新買家帳面可享約15厘租金回報。 延伸閱讀: 新北江商場 天水圍 南丫島 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 14 小時前
中日關係｜共同社：中國政府通報暫停進口日本水產品 中止恢復對華出口牛肉談判｜Yahoo
中日關係近期緊張，日本《共同社》報道，中國政府今日（19 日）去日方通報，表示暫停進口日本水產品。《共同社》下午再引述多名日本政府消息人士稱，根據中方的意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的談判已中止。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！
照片裡她換成了蓬鬆微卷、眉上瀏海的「精靈系耳下捲髮」，髮尾自然內彎、濃密髮流貼著臉線，看起來像日雜封面剛走下來的女模，完全跳脫過往成熟氛圍！搭配亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙這種難度超高的配色，她卻能穿出清爽又高級的氣場，視覺年齡瞬間回春二十歲。這組照片曝...styletc ・ 15 小時前
特朗普威脅釘牌電視台 租用銅鑼灣舊樓做直播？
特朗普接獲沙地萬億投資承諾之時，他又因著愛潑斯坦檔案風波重提向美國廣播公司（ABC）釘牌建議，原因係該台記者就愛潑斯坦敏感議題向他提問。同一日ABC駐港記者分享一條短片，揭示進行新聞直播地方，竟然是銅鑼灣臨海舊樓單位。Yahoo 地產 ・ 16 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
蛋糕食譜｜蘑菇頭雙重朱古力馬芬小蛋糕
🎄聖誕節🎄系列之 🍫蘑菇頭雙重朱古力馬芬小蛋糕🍫 呢款馬芬小蛋糕...... 極簡單易做👍👍 又好味😋😋 又吸睛😍😍 爆得好正，大蘑菇頭好鬼得意，我灑左少少防潮糖霜，再簡單插棵聖誕樹同聖誕牌，即時增添左冬日聖誕氣氛✌️✌️ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BrFFmYpyx/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
旅遊產品平台繼續大派優惠～方便大家計劃2025年底、2026年初的旅行！Trip.com派出2大優惠，訂機票享8折、訂酒店減$500，加加埋埋幫大家節省很多～另外，Yahoo有獨家Trip.com優惠碼，即使搶不到快閃優惠，或錯過了優惠推出時間，也可以隨時享有折扣，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
日媒：日本預計重啟全球最大核電廠
（法新社東京19日電） 日本媒體今天報導，新潟縣知事花角英世預計本週批准重啟縣內的柏崎刈羽核能發電廠，亦即全球規模最大的核電廠。根據共同社及日經新聞引述的未具名消息人士，花角預計本週批准柏崎刈羽核電廠恢復運轉，擬於21日召開記者會。法新社 ・ 14 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 1 天前
冬季外遊必備！保暖易襯外套7大推介 必入手打卡風格復古燈芯絨外套/日本製古著風衣/中式復古圓領羽絨
冬季來臨，又到了規劃外遊的好時機，無論是到日韓賞雪、歐洲感受聖誕氣氛，還是到台灣享受溫暖冬日，一件保暖又有個性的外套絕對是旅行必備單品。Pinkoi作為亞洲最大的跨境設計購物平台，匯聚來自台灣、日本、香港等地的獨立設計師品牌，提供與眾不同的冬季外套選擇。從日系復古風格到新中式設計、從輕便羽絨到溫暖羊毛大褸，應有盡有。今次精選7款極具特色的冬季外套，讓你在旅途中既溫暖又能展現個人風格。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
NBA ｜終極老將 杜蘭特令火箭一飛沖天
37歲的杜蘭特今季轉會火箭，在侯士頓展開一趟「雙時間線」的冒險旅程，走出半年前首輪出局的失望，平衡年輕與經驗，這正適合杜蘭特的性格，他正準備引領火箭一飛沖天。Yahoo 體育 ・ 3 小時前