天氣報告｜早上清涼部分時間有陽光 最高氣溫約19度

【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」

now.com 體育 ・ 18 小時前