天氣報告｜早晚寒冷 日間最高氣溫約15度

【Now新聞台】涵蓋印洲塘、東平洲等多個島嶼的大鵬灣，首次獲選為國家美麗海灣優秀案例。環保署表示，未來會與深圳當局合作監測海域水質，提升保育生態。 褐紅色的角礫岩、多年海水侵蝕形成的拱洞，這裡是全港面積和有居住人口最小的離島鴨洲。由鴨洲以西至荔枝窩、以東至東平洲，都是大鵬灣這個國家美麗海灣優秀案例的範圍，包括有「香港小桂林」之稱的印洲塘海岸公園，以及由三角形海蝕平台形成海上「山水畫」的東平洲海岸公園。漁護署表示，多年來一直保育海洋及生態資源。漁護署副署長黎存志：「在東平洲，我們利用了有性繁殖的技巧，令珊瑚的幼體可以做珊瑚復修工作。另外，我們亦用了水底攝錄工具編制了東平洲的底棲生境地圖，讓公眾可以具體了解當地生態系統。」環保署與漁護署亦在大鵬灣一帶設置了9個水質監測站，檢查20項水質指標，並出動無人機巡查海岸垃圾清理情況，令水質符合國家第一類海水水質指標。環保署署長徐浩光：「有海飄垃圾的積聚時，我們會立即通知其他部門，適量地安排清潔，有些海灘我們亦加設了監測點，用閉路電視主動去識別。我們仍在試驗階段，當我們成功的話，我們亦會推展到更加多海灘。」大鵬灣的對岸就是深圳的貨櫃碼頭鹽田港。深圳當

now.com 新聞 ・ 12 小時前