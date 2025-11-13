天氣報告｜有一兩陣微雨 早上稍涼 最高氣溫約24度

日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。

Yahoo 國際通 ・ 18 小時前