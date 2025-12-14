天氣報告｜部分時間有陽光及乾燥 最高氣溫約20度

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
天氣｜天文台發特別天氣提示 明早市區最低氣溫約14度
天文台今日發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸，本港北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。am730 ・ 1 天前
天氣轉冷 廟街有人排隊食煲仔飯
【Now新聞台】受強烈季候風影響，本港天氣顯著轉涼，周一市區最低16度。入夜後本港多區氣溫介乎15至17度，較星期六顯著下降，不過仍有人不怕冷，穿短袖衫外出。在油麻地廟街，多間食肆都出現長長人龍，不少人趁稍稍轉涼，來歎煲仔飯暖身。天文台指，一股乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，周日下午大部分地區相對濕度維持在40%以下，周一大致多雲及乾燥，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度，最高氣溫約20度。天文台科學主任黃浩宜：「我們預料這股東北季候風會在今明兩日繼續影響華南沿岸，明早天氣仍然清涼，但隨後一兩日氣溫逐漸會回升，但內陸地區日夜溫差較大。」天文台提醒市民注意保暖，並關心身邊的長者和慢性病患者。 #要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
七旬清潔工疑收垃圾被控亂拋垃圾 食環署三個月後撤控
一名七旬清潔工人懷疑在收集垃圾期間，遭食環署票控亂拋垃圾。關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」指在前日(12月11日)，事主接獲由食環署寄來的回覆信函，通知已撤銷控罪。 「拾平台」發文指9月接獲一名71歲清潔工人求助，其每日工作需要將尖沙咀區一帶的私人大廈及店舖收集垃圾，集中於同一位置，事主於該地區範圍從事清潔工作am730 ・ 1 天前
日本青森外海規模6.9地震 監視器呈現震動的瞬間 海嘯警報響起：請民眾迅速避難
日本青森縣東方外海12日當地時間上午11時44分發生規模6.9地震，震源深度20公里，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣多處觀測到最大震度4。日本氣象廳隨後針對多地發布海嘯注意報，而青森縣八戶港與北海道襟裳町均觀測到0.2公尺海嘯。 地震發生後，多地監視器拍下震動瞬間，鏡頭劇烈搖晃，部分地點可聽到警報聲響起。八戶港則立即廣播告知附近民眾：「已發布海嘯警報。海面及沿岸地區十分危險，請立即離開海岸，往高處避難。」 青森外海數日前才發生規模7.5地震，當時造成部分地區建物損害，至少34人受傷。日本氣象廳強調，實際抵達岸邊的海嘯高度可能比觀測到的更大，且後續海嘯高度仍有升高的可能性，並提醒沿岸居民保持警戒，避免前往海邊與河口區域。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前
今午北風增強有雨 氣溫顯著下降 明早市區最低14°C
【on.cc東網專訊】天文台預料一道冷鋒會在今日(13日)下午稍後橫過廣東沿岸，本港北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。明早市區最低氣溫約攝氏14度，新界部分地區寒冷。下周一(15日)早上仍然清涼。市民應留意天氣變化，注意保暖，多關顧長者及慢性病患者。on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 早晚清涼 最高氣溫約20度
【Now新聞台】本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚清涼。初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。 展望明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
強烈季候風信號生效 本港今早氣溫普遍降至15度左右
【Now新聞台】強烈季候風信號生效，本港天氣顯著轉涼。 早上在中環碼頭，不少市民外出都添加外套。天文台指，一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸，本港今早氣溫普遍降至15度左右，較昨日低四至五度，今日天氣大致多雲，早晚清涼，日間最高氣溫約20度，預計明早仍然清涼，隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
處喜馬拉雅山麓空污嚴重 伊斯蘭馬巴德祭罰汽車排放
（法新社伊斯蘭馬巴德14日電） 巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德當局本月開始路檢，加強打擊汽車排放所造成的嚴重霾害，這城市冬季因大氣逆溫現象導致污染物容易滯留於地表，是全年最嚴重的時期。雖然伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的冬季煙霾尚未達到大城市拉合爾（Lahore）或喀拉蚩（Karachi）那樣的極端程度，這兩城的污染來自重工業和磚窯每年的大量排放，而伊斯蘭馬巴德的空污主要來自汽車排放，其污染程度正和兩大城逐漸縮小差距。法新社 ・ 18 小時前
四川成都彭州市發生3.9級地震 震源深度13公里
中國地震台網正式測定，四川成都市彭州市今早6時52分發生3.9級地震，震源深度13公里。（BC)#四川 #成都 #地震infocast ・ 1 天前
天文台料氣溫會顯著下降 明早市區最低氣溫約14度
【Now新聞台】天文台預料下午北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫亦會顯著下降。 天文台指，位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，與冷鋒相關的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，而一道廣闊雲帶正為廣東帶來幾陣雨。本港北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫會顯著下降至午夜約16度，而明早市區最低氣溫約14度。新界部分地區寒冷，星期一早上仍然清涼，隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 20 小時前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國套路被北京識破 特朗普AI總管稱中國拒買H200晶片
【彭博】— 白宮人工智能負責人David Sacks引述新聞報導表示，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200人工智能晶片的策略，因而打算採用國產國產半導體。Bloomberg ・ 2 天前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 16 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前