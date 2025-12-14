天氣報告｜部分時間有陽光及乾燥 最高氣溫約20度

（法新社伊斯蘭馬巴德14日電） 巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德當局本月開始路檢，加強打擊汽車排放所造成的嚴重霾害，這城市冬季因大氣逆溫現象導致污染物容易滯留於地表，是全年最嚴重的時期。雖然伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的冬季煙霾尚未達到大城市拉合爾（Lahore）或喀拉蚩（Karachi）那樣的極端程度，這兩城的污染來自重工業和磚窯每年的大量排放，而伊斯蘭馬巴德的空污主要來自汽車排放，其污染程度正和兩大城逐漸縮小差距。

法新社 ・ 18 小時前