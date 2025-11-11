天氣報告｜部分時間有陽光 最高氣溫約25度

Now Sports】聖安東尼奧馬刺周一在雲班亞馬領銜下，作客以121:117反勝芝加哥公牛，而他個人在最後一節更獨取18分，包括比賽最後1分鐘內轟入兩球三分。公牛開季後一度是東岸最長連勝球隊，但自敗給紐約人後，近4仗3負，而今場在主將祖殊傑迪足踝受傷缺陣下，雖然首節打不出節奏，但之後兩節入局後將比分反超，並在第4節早段一度領先13分之多。馬刺之後時間開始反撲，雲班亞馬（Victor Wembanyama）證明自己的價值，一度連得10分替球隊追至三分落後，其後再於完場前1分鐘內連射兩球三分，正式率領客軍反超前；反觀公牛方面，奇雲靴達三分不入，其後兩罰只中1，最終飲恨收下3連敗。「斑馬仔」全場攻入38分，還有12籃板、5助攻和5封阻，當中在最後一節個人獨取18分，而公牛最後一節全隊也只能貢獻出19分，僅比他本人多1分。另外，上場對新奧爾良塘鵝復出的迪艾朗霍斯，今場也有21分進帳，歸隊兩戰都得到20分以上，為Wemby分擔了不少得分責任。

now.com 體育 ・ 19 小時前