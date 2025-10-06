天氣報告｜酷熱天氣警告生效 最高氣溫約33度

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法
菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
颱風麥德姆逼近 廣東省湛江市對全市實行「五停」指令
根據一份政府通告，隨著颱風「麥德姆」逼近，廣東省湛江市計畫於10月4日起在湛江市全域範圍內分批次採取「五停」措施即：停課、停工、停產、停運、停業。Bloomberg ・ 2 天前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 2 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 21 小時前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 21 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 22 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 10 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 12 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前