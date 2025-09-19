天氣報告｜間中有狂風驟雨及雷暴 最高氣溫約30度

【Now新聞台】本港今日(9月20日)天氣預測，吹清勁至強風程度西至西南風。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。風勢逐漸減弱，稍後漸轉吹偏南風。海有大浪及湧浪。

展望明日仍有驟雨。星期一天色短暫好轉及酷熱，隨後一兩日天氣逐漸轉壞。

#要聞