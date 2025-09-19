天氣報告｜驟雨逐漸增多及有狂風 最高氣溫約32度

【Now新聞台】本港今日(9月19日)天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多及有狂風。日間最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，漸轉吹西北風，風勢增強。

展望明日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。

