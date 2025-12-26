宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
天氣寒冷 醫生提醒長者要保暖免患低溫症
【on.cc東網專訊】天氣轉冷，家庭醫生林永和今日(26日)在電台節目中提醒長者要注意保暖，避免患上低溫症，家人亦要多加關心，他指患有慢性疾病的市民，也要留意有否出現心口翳悶或出現痛症，或會誘發急性心臟病。
林永和表示，流感病毒在冷空氣和低濕度的環境存活機會更長、傳播力更高，加上天氣轉涼時，人的免疫系統或會發揮得較不理想，呼籲市民外出時戴口罩和多洗手，室內保持空氣流通，減少交叉感染的風險。
其他人也在看
根室海域深夜連環淺震驚魂！ 北海道海底連擊5級地震！
哎，日本這地震大國，2025年12月20日晚間又來小鬧劇Japhub日本集合 ・ 1 天前
流感︱H3N2「K亞分支」恐致冬季流感爆發 日本、英國流感高峰期提早到達︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近期全球多地流感疫情活動持續上升，港大醫學院團隊早前收集近三百份醫院病人血清樣本，發現大部分人體內對新發現的甲型流感 H3N2 分支「K亞分支」抗體不足。港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示冬季以Ｋ亞分支為主，再次爆發流感風險大，呼籲高危病人和成年人都要盡快接種疫苗。醫管局專家指，日本、英國等地流感高峰期提早到達，相信與「K亞分支」出現有關，籲外遊人士在人多地方戴口罩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
瀕危亞洲象母子暴屍河道 柬埔寨指被泰軍炸死
泰柬戰事持續，人禍殃及自然生態。柏威夏省一頭雌象及其初生幼象懷疑被泰國的炸彈殺害，暴屍於河上。據當地居民指出，他們早在月中已發現染有血漬的大象腳印。管理部門接報後展開搜索，惟密林與戰事阻礙行動，至本周一（22 日）發現兩母子時已經太遲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選女性衛生護理產品買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，精選女性衛生護理產品買1送1、精選頭髮護理產品買2送1、精選ORAL-B 電動牙刷半價、VT微針防脫激活生髮頭皮精華買2送1、全線JENNY HOUSE 染髮及造型產品買2送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
台東6.1級地震 震源深度11.9公里 台北、新北有震感｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據台灣氣象署資訊，今（24 日）下午 5 時47分台東縣卑南鄉發生規模6.1級地震，地震深度11.9公里，台北市震度為2級、新北市震度為2級。Yahoo新聞 ・ 1 天前
正午較昨日低6至8°C 明早市區13°C 打鼓嶺全港最凍僅9°C
【on.cc東網專訊】天文台在今早(25日)11時30分發出特別天氣提示，受東北季候風影響，本港今日天氣顯著轉涼。正午時分，氣溫普遍較昨日(24日)低攝氏6至8度。預料今晚氣溫會進一步下降至約攝氏14度，明日早上市區氣溫在攝氏13度左右，新界普遍寒冷。市民應留意on.cc 東網 ・ 1 天前
多地氣溫降至近期低點 周末將迎大回暖
【on.cc東網專訊】中央氣象台周四（25日）表示，全國大部分地區氣溫降至近期低點，東北和江南等多地氣溫或創下半年來新低，但冷空氣影響結束後，周末氣溫又會迅速反彈，起伏波動較大。on.cc 東網 ・ 1 天前
聖誕氣溫急降 拆禮物日最低僅13度 深圳旅客貪靚短裙海旁打卡
【Now新聞台】聖誕節天氣轉冷，今晚氣溫將降至約14度，周五早上市區的最低氣溫會再降至約13度，天文台提醒市民外出時要注意保暖。來到聖誕節，天氣轉涼，不過對於一早專程來香港觀賞聖誕裝飾的她們來說，為了「打個靚卡」，冷一點也無妨。深圳旅客趙小姐：「感覺今天還是挺冷的。(怎麼冷？)感覺今天寒風刺骨，好冷呀。(但我看你今天還是穿短裙。)為了美，要拍美美的照片，所以還是不怕冷。」外出玩樂一整天，她就說，無論如何都要穿夠衣服。深圳旅客關小姐：「穿多了外套，原本打算就穿一條裙，我覺得(氣溫)剛剛好，很適合出來散下步。」張小姐：「很凍呀今天，因為昨天我們還都穿短袖衫，今天立刻要穿多很多衣服。(今天聖誕節，會否覺得冷一些會有氣氛些？)會啊、有感覺呀，如果天氣再好一些就好了，現在有點陰天。」天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸，氣溫會於周末後逐步回升。天文台科學主任黃浩宜：「今晚的氣溫會進一步下降，而明天市區的氣溫有機會是13度左右，而新界普遍寒冷，我們預計一股乾燥東北季候風會在下周初繼續影響廣東，去到元旦那兩天，我們暫時預計那兩天的低溫會在18度左右。」聖誕佳節，不少女士會悉心打扮，天文台提醒大家要注意保暖，外出時都要穿多件外套。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
耶誕節前夕強烈暴風雨侵襲加州 野火災區數百人急撤
（法新社洛杉磯23日電） 美國官員表示，一場強烈冬季暴風雨今天侵襲加州，迫使數以百計民眾自野火災後地區撤離，這場暴風雨在耶誕節期間恐導致加州多處地區出現洪災與交通延誤。洛杉磯執法單位表示，今天已有200多戶住宅接獲撤離命令，至深夜，洛杉磯郡與州內其他地區仍處於洪水警戒狀態。（法新社 ・ 1 天前
早晨天氣節目(12月25日上午7時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
綠葉製藥(02186)授三款抗精神病藥長效針劑產品於內地獨家商業化權利
綠葉製藥(02186)宣布，集團的若干附屬，與江蘇恩華藥業股份有限公司的附屬公 司恩華簽署合作協議，授予恩華三款抗精神病藥長效針劑產品在中國大陸地區的獨家商業化權利。該三款產品分別為瑞可妥(注射用利培酮微球(Ⅱ））、瑞百萊(棕櫚酸帕利哌酮注射液Ⅱ）)和美比瑞（棕櫚酸帕利哌酮注射液），均適用於精神分裂症的治療。據協議，恩華將負責瑞可妥、瑞百萊、美比瑞在中國大陸地區的獨家經銷與商業化，該集團則繼續 持有該三款產品的資產權、註冊准證、全部知識產權等權利，並負責產品的生產和供貨。協議期限 為十年。該協議簽署後，恩華將該本集團一次性支付不可退還的2000萬美元授權費。此次合作標誌 著國內中樞神經系統（「CNS」)領域兩家領先企業強強聯合，共同推進精神分裂症治療市場的深度佈 局，為患者提供更全面的治療選擇。 (SY)infocast ・ 1 天前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
小儀婚前早已累積財富 「小富婆」曾創業、長揸滙豐、坐擁千萬物業
阮小儀聖誕宣布結婚，引來圈內外關注。翻查資料，她早年已透過置業、創業及長期持有滙豐股票累積財富，為人生下半場鋪好後路。Yahoo財經 ・ 2 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 17 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 22 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 17 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前