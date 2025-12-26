天氣寒冷 醫生提醒長者要保暖免患低溫症

【on.cc東網專訊】天氣轉冷，家庭醫生林永和今日(26日)在電台節目中提醒長者要注意保暖，避免患上低溫症，家人亦要多加關心，他指患有慢性疾病的市民，也要留意有否出現心口翳悶或出現痛症，或會誘發急性心臟病。

林永和表示，流感病毒在冷空氣和低濕度的環境存活機會更長、傳播力更高，加上天氣轉涼時，人的免疫系統或會發揮得較不理想，呼籲市民外出時戴口罩和多洗手，室內保持空氣流通，減少交叉感染的風險。

