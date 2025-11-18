天氣涼｜心臟病患易誘發病情 醫管局料流感個案增 籲外遊或高風險人士盡快接種｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】醫管局家庭醫學中央統籌委員會主席梁堃華今早（18 日）在電台節目表示，當天氣寒冷時，流感病毒的存活時間會較一般長，流感個案都有機會增加，因此她提醒高風險組群包括孕婦、兒童、長者和長期病患者應該盡快接種疫苗。

心臟病或慢性肺病患者提防血管氣管收縮

梁堃華今早在港台節目《千禧年代》表示，患有心臟病和或慢性肺病的人士尤其要注意天氣轉冷對他們的身體影響，他們的血管或氣管可能因氣溫下降而收縮，心臟及肺功能受壓的負荷更大，有機會誘發病情，加上流感病毒較為活躍，他們會較容易受到感染，因此他們更加需要注意保暖。

門診一成求醫者有上呼吸道感染病徵

就目前本港流感個案，梁堃華指近期數量有所回落，但隨著天氣轉涼，個案可能又再增加。以目前門診狀況而言，求醫者大概一成有上呼吸道感染徵狀，入院人數亦差不多，醫管局會密切留意相關情況，如果個案上升，會有相應措施靈活調配人手，提升應診能力。

目前接種最佳時機

被問到流感病毒變異會否影響疫苗效用，梁堃華指近期英國有研究發現流感病毒的 H3 病株有出現「抗原漂移」（Antigenic shift）的情況，但疫苗仍然發揮到作用，其中在兒童方面的防護率仍然高達 7 成。按照衞生防護中心的數據，目前 12 歲以下兒童接種率大概是兩成，50 至 64 歲人士約 14%，65 歲或以上長者大概是 30%，整體數字仍然偏低。梁指疫苗要在接種兩、三個星期後才會產生抗體，如果要應付 12 月至 1 月出現的冬季流感爆發，目前是接種疫苗的最佳時機。梁提醒，近期南韓、日本、英國多地的流感個案有上升趨勢，提醒市民外遊前打針，如果前往人多地方應該戴口罩。