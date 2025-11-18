天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
天氣涼｜心臟病患易誘發病情 醫管局料流感個案增 籲外遊或高風險人士盡快接種｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】醫管局家庭醫學中央統籌委員會主席梁堃華今早（18 日）在電台節目表示，當天氣寒冷時，流感病毒的存活時間會較一般長，流感個案都有機會增加，因此她提醒高風險組群包括孕婦、兒童、長者和長期病患者應該盡快接種疫苗。
心臟病或慢性肺病患者提防血管氣管收縮
梁堃華今早在港台節目《千禧年代》表示，患有心臟病和或慢性肺病的人士尤其要注意天氣轉冷對他們的身體影響，他們的血管或氣管可能因氣溫下降而收縮，心臟及肺功能受壓的負荷更大，有機會誘發病情，加上流感病毒較為活躍，他們會較容易受到感染，因此他們更加需要注意保暖。
門診一成求醫者有上呼吸道感染病徵
就目前本港流感個案，梁堃華指近期數量有所回落，但隨著天氣轉涼，個案可能又再增加。以目前門診狀況而言，求醫者大概一成有上呼吸道感染徵狀，入院人數亦差不多，醫管局會密切留意相關情況，如果個案上升，會有相應措施靈活調配人手，提升應診能力。
目前接種最佳時機
被問到流感病毒變異會否影響疫苗效用，梁堃華指近期英國有研究發現流感病毒的 H3 病株有出現「抗原漂移」（Antigenic shift）的情況，但疫苗仍然發揮到作用，其中在兒童方面的防護率仍然高達 7 成。按照衞生防護中心的數據，目前 12 歲以下兒童接種率大概是兩成，50 至 64 歲人士約 14%，65 歲或以上長者大概是 30%，整體數字仍然偏低。梁指疫苗要在接種兩、三個星期後才會產生抗體，如果要應付 12 月至 1 月出現的冬季流感爆發，目前是接種疫苗的最佳時機。梁提醒，近期南韓、日本、英國多地的流感個案有上升趨勢，提醒市民外遊前打針，如果前往人多地方應該戴口罩。
其他人也在看
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 20 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
旺角朗豪坊Nood Food切開水果驗出沙門氏菌 食安中心勒令停售並調查 PURE Fitness涉事分店全面消毒
食物環境衞生署食物安全中心（下稱「食安中心」）於11月17日公布，於恆常食物監測計劃中，發現一個切開水果樣本含有致病原沙門氏菌（Salmonella），違反《食品微生物含量指引》規定。該樣本在旺角朗豪坊辦公大樓7樓抽取，地點為健身中心 PURE Fitness 同系小食店 Nood Food。Yahoo Food ・ 4 小時前
長期情緒壓迫或致抑鬱與焦慮 研究指逃避或加重負面情緒
不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會對受害者造成心理上顯著不適，甚至長遠影響心理健康。香港樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會早前進行的一項調查表明，經歷創傷越多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社am730 ・ 1 天前
明起轉冷病毒活躍或反彈 專家憂夏季流感或與冬季重疊
夏季流感活躍程度上月登頂後開始回落，惟本港明日起開始轉冷，周三市區氣溫低見攝氏14度左右，加上H3N2甲型流感病毒變異，中大呼吸系統科講座教授許樹昌不排除活躍程度不跌反升，並有機會與冬季流感重疊，但今季疫苗面對「抗原漂移」仍然對預防入院和重症有一定效用。 香港天文台指，一道冷鋒今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後強am730 ・ 1 天前
諾和諾德(NVO.US)下調Wegovy及Ozempic自費患者價格
據外電報道，諾和諾德(NVO.US)表示，旗下減重熱門藥物Wegovy及糖尿病藥物Ozempic，這兩款皆屬於GLP-1類藥物，其自費患者價格從每月499美元下調至每月349美元，適用於現有自費患者。 該公司同時推出臨時優惠，新自費患者可於治療首兩個月，以每月199美元的價格購買兩款藥物的最低兩個劑量。 此舉發生在美國總統特朗普與諾和諾德及主要競爭對手禮來(LLY.US)達成協議數日後，該協議旨在讓美國民眾更容易取得及負擔這些廣受歡迎的GLP-1相關藥物。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
恒瑞醫藥(01276.HK)多項藥物獲得臨床試驗批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，公司連同子公司收到國家藥品監督管理局核准簽發關於HRS-4642注射液、SHR-1701注射液、SHR-7367注射液、SHR-8068注射液、阿得貝利單抗注射液、貝伐珠單抗注射液、注射用SHR-A2102、蘋果酸法米替尼膠囊和羥乙磺酸達爾西利片的藥物臨床試驗批准通知。具體為一項HRS-4642聯合抗腫瘤藥物在實體瘤受試者中的安全性、耐受性及有效性的IB/II期研究方案。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
和譽(02256.HK)治療腱鞘巨細胞瘤藥物臨床研究維持可接受安全性
和譽(02256.HK)公布，其附屬和譽醫藥在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上以壁報形式，展示匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。 該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。 安全性方面，治療期間患者的中位劑量強度保持在88.2%的較高水平。大多數治療相關不良事件(TEAEs)為1-2級，未觀察到新的安全性信號，亦無膽汁淤積性肝毒性、藥物性肝損傷或毛髮/皮膚色素減退等相關證據。 TGCT是一種罕見的局部侵襲性間葉性腫瘤，主要累及關節、腱鞘及滑囊，可導致嚴重的局部病變和功能障礙。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
和譽(02256.HK)在腫瘤學會年會展示匹米替尼臨床III期研究長期療效和安全性數據
和譽－Ｂ(02256.HK)宣布，附屬公司在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上，以壁報形式展示了匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化了匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。(ST)infocast ・ 1 天前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車
馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 4 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 14 小時前
男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事
近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 18 小時前
「友誼小姐」 李尹嫣貼與安德尊合照被指有夫妻相 大方回應網民：大王真的沒老過
2025年香港小姐「友誼小姐」及「最上鏡小姐」李尹嫣（Victoria）近日與「大王」安德尊一同岀席慈善活動，她貼岀二人的合照後被網民指有「夫妻相」Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 21 小時前