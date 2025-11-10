鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
天氣狀況不佳 藍源推遲發射新葛倫火箭
（法新社佛州卡納維爾角9日電） 美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的太空公司藍源（Blue Origin）今天因天候狀況不理想，被迫推遲備受矚目的「新葛倫」（New Glenn）火箭發射任務。
由於降雨及地面系統問題導致延誤，加上積雲籠罩，88分鐘的發射窗口關閉時，任務管理人員別無選擇，只能延後這枚火箭的第2次任務。
藍源與馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）競爭日益加劇。
由於美國政府正處於關門狀態，重新安排火箭發射時程可能充滿挑戰。為緩解空域壅塞，美國聯邦航空總署（FAA）將從明天起限制商業火箭升空。
藍源先前曾表示，正尋求聯邦航空總署的豁免。
高達98公尺的新葛倫火順利發射後，任務是將美國國家航空暨太空總署（NASA）的ESCAPADE雙探測器送往火星，以研究這顆紅色星球的氣候歷史，並期望最終能實現人類前往探索。
藍源這次發射也將是一項關鍵測試，以驗證能否實現推進器回收，一旦成功，將是藍源的一大技術突破。
新葛倫火箭今年1月的首航被視為一次成功，當時酬載不僅進入軌道，也順利完成測試。
但新葛倫火箭原應重複使用的第一節推進器，並未成功降落在大西洋的平台上，而是在下降過程中遺失。
藍源將在第2次嘗試中，再次設法回收推進器節段。迄今為止，只有馬斯克的SpaceX成功做到這一點。
