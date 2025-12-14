天氣轉冷 廟街有人排隊食煲仔飯（楊佩詩報道）

【Now新聞台】受強烈季候風影響，本港天氣顯著轉涼，周一市區最低16度。

入夜後本港多區氣溫介乎15至17度，較星期六顯著下降，不過仍有人不怕冷，穿短袖衫外出。在油麻地廟街，多間食肆都出現長長人龍，不少人趁稍稍轉涼，來歎煲仔飯暖身。

天文台指，一股乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，周日下午大部分地區相對濕度維持在40%以下，周一大致多雲及乾燥，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度，最高氣溫約20度。

天文台科學主任黃浩宜：「我們預料這股東北季候風會在今明兩日繼續影響華南沿岸，明早天氣仍然清涼，但隨後一兩日氣溫逐漸會回升，但內陸地區日夜溫差較大。」

天文台提醒市民注意保暖，並關心身邊的長者和慢性病患者。

