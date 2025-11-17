天氣轉冷｜明晚市區氣溫下降至15度 長者安居協會籲長者注意保暖

【Now新聞台】天文台預測，本港明晚市區氣溫下降至15度，長者安居協會呼籲長者注意保暖，有需要可按平安鐘求助。

這幾天日間天氣和暖，但要留意冷鋒即將殺到。

天文台表示，一道冷鋒周一晚上午夜前後橫過廣東沿岸，周二晚天氣顯著下跌，周三、四市區氣溫下降至14度左右，預料廣闊雲帶本周後期轉薄，加上東北季候風逐步緩和，氣溫會逐漸回升。

天文台署理助理台長謝淑媚：「我們都預測今年冬天香港的氣溫是正常至偏高，話雖如此，但是因為日與日之間天氣變化可以很大，間中都有可能出現寒冷天氣，我們預測今個冬天香港的寒冷天氣日數應該接近正常，大概是9至17日。」

廣告 廣告

長者安居協會表示，冬季接獲較多長者求助，其中長者跌倒求助個案明顯較去年上升，呼籲長者注意保暖同時，避免穿著過厚衣物，以免增加跌倒機會。

長者安居協會行政總裁王虹虹：「穿衣的方法，我們稱為洋蔥式穿法，一層一層地穿，每層不需要太厚，這樣如果外出，戶外寒冷就可以保暖，在室內較溫暖環境就可脫去外衣或比較厚的衣服，頸部可以戴圍巾，以防氣管著涼，另外手部、腳部、頭部這些容易流失體溫的部分，都可以戴手套、穿襪子以及戴帽子保暖。」

協會又提醒，照顧者應主動關心長者，以及安排接種流感疫苗等，遇上困難立即按平安鐘求助。

#要聞