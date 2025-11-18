天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。

預測新界部份地區寒冷

謝淑媚在港台節目《千禧年代》表示，一道冷鋒已經在今日凌晨橫過廣東沿岸，現時本港正受到強烈東北季候風影響，預測今日天氣大致多雲，早上短暫時間有陽光，氣溫徘徊在 21 度左右，稍後有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，氣溫逐步下降至晚上市區最低約 15 度，新界再低一兩度；展望星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。風勢方面，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。本週後期天色會逐漸好轉，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。

冬季氣溫有長期上升趨勢

被問到今個冬季的氣候概況預測，謝淑媚就表示本港冬季的氣溫有長期上升趨勢，現時預計今個冬季華南地區和本港的氣溫都會介乎正常至偏高水平，不過要留意冬季季候風間中都會影響到本港，導致本港出現寒冷天氣。謝表示按照目前預測，本港今個冬季的寒冷日數（日最低溫度於攝氏 12.0 度或以下）會有 9 至 17 日，屬於正常水平。

去年 8,600 個平安鐘來電須轉介救護服務

王虹虹在同一個節目表示，自從上周獲天文台通知本周天氣轉涼後，長者安居協會已經立即安排員工主動致電長者，提醒他們注意天氣。王虹虹說，協會以往都會不時致電長者關心，不過在流感季高峰，或者天氣明顯轉變的時候就會加緊致電他們，過往平均每個冬季的致電次數多達 8 萬個。至於求助電話方面，一線通平安鐘去年 14 萬個來電當中，有 8,600 個來電的情況較為嚴重，需要進一步安排救護服務將長者送到急症室求醫。

長者「洋蔥式」穿衣應付冬季天氣

王虹虹表示，長者的身體調節機能較一般人弱，在寒冷天氣較容易出現慢性呼吸系統、心血管疾病，也較容易會有低溫症和流感；另外長者在冬季亦會較容易有骨折，跌倒的問題，她提醒長者在冬季更加要放慢腳步，避免心急跌倒。如果較常在室內逗留的長者，應該多做輕量運動伸展四肢；如果需要出外的長者就要留意天氣，配戴口罩，亦可以先行按平安鐘了解當日天氣。王又鼓勵長者採用「洋蔥式」穿衣，最底層衣服吸濕吸汗，中間衣服保暖，最外層衣服防風防水，就可以應付不同環境和溫度的變化。