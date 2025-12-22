天氣｜今年有個清涼聖誕 Boxing Day 市區最低 14 度｜Yahoo

(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】剛過去的冬至（21 日）相對溫暖，不過本周四（25 日）的聖誕節預計會有冬日氣氛：天文台最新的「九天天氣預報」指，一股季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷，周四和周五（26 日）市區最低氣溫分別為 15 度和 14 度。

天文台指，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明日稍後逐漸緩和，星期三（24 日）該區日間溫暖，市區最高氣溫 24 度，隨後兩日就會降溫，其中周四市區最高氣溫 21 度，周五最高 18 度。

受到乾燥的季候風持續影響，週末至下週初廣東地區天色大致良好，內陸日夜溫差較大，預料一道雲帶會在下週中期影響南海北部。現時預計，除夕（31 日）當日短暫時間有陽光，氣溫介乎 18 至 23 度。