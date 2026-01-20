天氣｜今晚轉吹北風氣溫顯著下降 明早市區最低 12 度 新界再低兩三度｜Yahoo

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
【Yahoo新聞報道】一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。
李鳳瑩今早在港台節目《千禧年代》表示，目前本港正在吹和緩至清勁東風，因為夾雜海洋的暖濕氣流，降溫速度仍然較慢，但當晚上轉吹北風時，本港就會直接受華北至華中的氣團直接影響，降溫速度就會加快，因此本港入夜後就會感受到明顯降溫。天文台預計，明日至周五（23 日）天氣都會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度。
雲層覆蓋華南 可能有微雨
被問到與月初寒冷天氣的差異，李鳳瑩表示當時本港雖受寒冷天氣影響，不過天色良好，日間陽光普照，天氣乾燥，日夜溫差較大。不過預報模式表示，未來兩三日大氣中低層的水氣較多，反映有雲帶覆蓋華南沿岸。至於會否有機會落雨，就要視乎西風帶的波動程度，目前不同預報模式稍後分歧，有模式認為如果波動較強，本港就會落微雨，溫度可能再輕微下降。
避免於當風環境長時間停留
李鳳瑩提醒，如果出現濕凍天氣，濕空氣會黏着皮膚，及後的蒸發冷卻效應會令人感覺更凍，需要注意保暖，又勸籲市民尤其長者，避免在室外甚至是當風環境長時間停留。至於穿著較多衣服的長者，又要注意行動，防止跌倒。
至於周末天氣，隨着季候風被一股偏東氣流取代，屆時華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，周六市區氣溫介乎 14 至 18 度。
明晚顯著降溫 周三至五市區最低11°C 1.22打鼓嶺僅5°C
【on.cc東網專訊】明日(20日)是廿四節氣的「大寒」。一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南。天文台今日(19日)預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。周三至周五(21日至23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。on.cc 東網 ・ 21 小時前
天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅12度 「濕凍」體感溫度更低
【Now新聞台】天文台指，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，預料本港氣溫晚上顯著下降，周三市區氣溫最低12度，又指有一道雲帶覆蓋，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。 天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」#要聞now.com 新聞 ・ 42 分鐘前
天氣｜強烈冬季季候風殺到 周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度｜Yahoo
天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
《港樓》堅尼地城泓都海景三房套1,450萬連約沽 原業主持貨廿年帳賺近千萬
中原地產蘇俊偉表示，分行促成堅尼地城泓都買賣成交，單位為1座低層A室，實用面積651平方呎，三房一套間隔，向東北，享開揚海景，叫價1,500萬元，放盤約一個多月，最終連租約以1,450萬元成交，折合實用呎價22,273元。 據了解，新買家為用家，見價格合適遂決定購入單位，待租約期滿後收回自用，現可暫享約3厘租金回報。原業主於2005年以457萬元購入單位，持貨20年，是次沽出帳面獲利993萬元，單位升值2.2倍。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
網球 • 澳網大滿貫｜祖高域強勢回歸 兩小時橫掃對手成就澳網100勝
闊別賽場兩個月，塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）強勢回歸，於澳洲網球公開賽首圈以 6：3、6：2、6：2 輕取西班牙的Pedro Martinez，寫下個人澳網第 100 場勝仗的歷史里程碑。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
寶可夢卡價值非凡 全球追捧熱潮
比卡超、噴火龍、車厘龜⋯⋯這些寶可夢（Pokémon）的角色、動畫、遊戲承載無數人的回憶。日本《寶可夢》系列出版至今二十多載，熱潮並未減退。「寶可夢集換式卡牌遊戲」（Pokémon Trading Card Game）（下稱：PTCG）更風靡全球，不論小朋友、成人、長者都會使用寶可夢卡對戰比賽。 而其中的寶可夢卡牌除了是PTCG 中的「對戰工具」，更演變成全球各地不少人的收藏品。一張大約撲克牌大小的卡牌，價值竟由幾元至幾千萬不等。如在2022年，摔角手Logan Paul破健力士紀錄，以527.5萬美元（約4102萬港元）買下一 張已被鑑定機構（PSA）評定為最高級別的卡牌（PSA 10）的「插畫比卡超」（Pokémon Illustrator），成為全球最貴的寶可夢卡。有人拿來收藏、轉售、鑑定…… 這熱潮近年湧至香港，捲起一場新氣象。Yahoo新聞 ・ 27 分鐘前
樂華南邨床底藏屍案 28歲非裔疑犯提堂還柙
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，28歲非洲裔疑犯提堂被控謀殺、殘酷對待動物以及盜竊，還柙至4月再訊。 被告浩賢由警車押送至觀塘裁判法院應訊。控罪指，他在喜華樓一個單位內謀殺一名女性，並偷取其電話，同時殘酷對待三隻狗和一隻貓，控方申請押後作進一步調查，獲裁判官批准，案件押後至4月13日再訊，期間被告要還柙。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內地續發寒潮藍色預警 北京天津昨迎今年首場雪
【on.cc東網專訊】內地周日（18日）繼續發布寒潮藍色預警，至周三（21日），中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降6℃至12℃，黃淮南部、廣西北部等地部分地區下降12℃至14℃，局地降溫可達16℃以上。周三早晨，最低溫度0℃線將南壓至貴州on.cc 東網 ・ 1 天前
張舉能指要求釋放某被告衝擊法治核心｜金價突破 4600 美元創歷史新高｜李龍基被指與第二任太太未離婚︱1 月 19 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 19 日星期一。廣東地區今日天色晴朗，但大家要留意了，一股冬季季候風將在明日逐漸影響華南沿岸，明晚氣溫會顯著下降至市區最低約 16 度。明早出門記得帶件外套，預計本週中後期天氣會持續寒冷，市區最低氣溫可能降至 11 度左右。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
團年飯2026｜百樂潮州大少店推「全包價」賀歲宴！米芝蓮級歎流浮山金蠔+爆膏肉蟹
農曆新年將至，要在香港預訂一頓既有體面又具備「真功夫」的團年飯，往往讓負責訂位的家庭成員頭痛不已。既怕連鎖店的預製菜味道千篇一律，又怕結帳時被「海鮮價」或高昂服務費嚇一跳。始創於 1967 年、曾連續多年獲米芝蓮指南推介的百樂潮州酒樓（大少店），今年特別為馬年新春推出了誠意十足的解決方案 。品牌不僅傳承了第三代的正宗潮味，更主打價格透明的「全包價」宴席，讓你與家人在品嚐頂級潮州菜的同時，也能感受到滿滿的傳統人情味 。Yahoo Food ・ 1 小時前
北韓電視台罕見播放暗殺領導人題材電影 打破多年禁忌 以暗殺金正日為主線︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】朝鮮官方電視台近日罕有播出以「暗殺最高領導人」為核心題材的電影《對決的日與夜》，相關內容長期被視為朝鮮社會的絕對禁區，今次播出被視為打破多年宣傳禁忌。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
霍頓手部骨折照「博」殺
【Now Sports】咁搏？曼城領隊哥迪奧拿周一證實，雖然中場霍頓手部骨折，預計仍會在周二對博德基林的歐聯比賽候命。曼城上周六在曼徹斯特打吡戰，以0:2敗走奧脫福，輸波之餘，更有中場霍頓（Phil Foden）因為落地時動作欠佳致手臂受傷，被逼退下火線，但哥迪奧拿表示霍頓周二仍會落場：「他的手骨呈一點兒骨折，但他有保護套，明日（周二）可上陣。」射手賀蘭已連續7場比賽沒有在「生波」中建功，被問到挪威人這次返老家可會休息，哥迪奧拿斷言否認：「他對我說睡眠無比的好，所以他會上陣。」哥迪奧拿又無意提及打吡落敗：「我們有機會以前8名晉級，足以令我們集中，而不是思想已發生的事。」藍月在歐聯6戰13分排第4，直接晉級淘汰賽的形勢不俗。歐聯 博德基林VS曼城Now TV 643台 21/01 01:45直播now.com 體育 ・ 43 分鐘前
張舉能稱 6 名海外法官人手絕對足夠｜中國 GDP 逾 140 萬億增 5% 達標｜古天樂被網友指與宣萱地下情罕有回應｜1 月 20 日・Yahoo 早報
2026 年法律年度開啟典禮周一（19 日）在中環大會堂舉行，首席法官張舉能於典禮後會見傳媒，重申香港重視法治原則，若因有權有勢的人士發聲，法庭就將某被告釋放，或令案件不了了之，「你可以想像幾咁唔公道」，強調香港司法制度一視同仁、公平公正。 被問及終院維持 6 名海外法官，張舉能指「人手絕對足夠」，又指退休法官在商業市場需求很高，可見他們絕非為報酬而來港，「呢啲人係頂尖嘅法官，佢知道邊個地方能夠秉行公義，發揮佢做法官主持公義嘅職責」，認為可反映香港司法制度健全，「本地人更加應該對我哋自己嘅制度好有自信、好有信心先啱。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
法律年度開啟典禮︱毛樂禮：司法機構受不公平指責 公會發聲是「應有之義」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 法律年度開啟典禮今日（19 日）舉行。香港大律師公會主席毛樂禮在致辭中表示，公會將會繼續就法治、司法獨立地運作和法律專業獨立性相關的事宜發聲。他表示，當司法機構遭受不公平指責，公會同樣會作出回應，形容這是「應有之義」，並指出一旦社會對司法制度出現錯誤觀感，會對香港及法律制度造成負面影響，對香港及市民只有害無益。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
早晨天氣節目(01月19日上午8時) - 科學主任梁麗儷
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
AI熱下的能源暗戰！美國電價因資料中心建設狂漲 中國卻拿產業鏈利潤率來墊背
在 AI 算力軍備競賽與能源轉型的全球背景下，中美兩國電力市場呈現截然相反的發展軌跡。 2024 年，維吉尼亞州勞登郡的聽證會人潮湧動，居民高舉「別讓資料中心偷走我們的電」的標語，抗議電價上漲與電力資源擠佔。與此同時，德州的伺服器礦場全速運轉，將居民電費推至驚悚高點。鉅亨網 ・ 19 小時前
智利南部野火延燒 至少18死5萬人撤離
（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。法新社 ・ 19 小時前