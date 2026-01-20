周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度
天氣｜今晚轉吹北風氣溫顯著下降 明早市區最低 12 度 新界再低兩三度｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。
李鳳瑩今早在港台節目《千禧年代》表示，目前本港正在吹和緩至清勁東風，因為夾雜海洋的暖濕氣流，降溫速度仍然較慢，但當晚上轉吹北風時，本港就會直接受華北至華中的氣團直接影響，降溫速度就會加快，因此本港入夜後就會感受到明顯降溫。天文台預計，明日至周五（23 日）天氣都會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度。
雲層覆蓋華南 可能有微雨
被問到與月初寒冷天氣的差異，李鳳瑩表示當時本港雖受寒冷天氣影響，不過天色良好，日間陽光普照，天氣乾燥，日夜溫差較大。不過預報模式表示，未來兩三日大氣中低層的水氣較多，反映有雲帶覆蓋華南沿岸。至於會否有機會落雨，就要視乎西風帶的波動程度，目前不同預報模式稍後分歧，有模式認為如果波動較強，本港就會落微雨，溫度可能再輕微下降。
避免於當風環境長時間停留
李鳳瑩提醒，如果出現濕凍天氣，濕空氣會黏着皮膚，及後的蒸發冷卻效應會令人感覺更凍，需要注意保暖，又勸籲市民尤其長者，避免在室外甚至是當風環境長時間停留。至於穿著較多衣服的長者，又要注意行動，防止跌倒。
至於周末天氣，隨着季候風被一股偏東氣流取代，屆時華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，周六市區氣溫介乎 14 至 18 度。
其他人也在看
天氣｜強烈冬季季候風殺到 周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度｜Yahoo
天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！
日本北海道這新年暴雪來勢洶洶，像老天爺在辦雪花派對，結果遊客變成淋雪主角！1月13日當天，札幌市區積雪厚重，風速直逼颱風等級，新千歲機場能見度掉到100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客卡在機場長達6小時。成田機場也遭強烈側風襲擊，飛機晃得像在跳迪斯科，迫使班機轉降仙台或大阪。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
2026 年首場強烈寒潮正式侵襲內地，北方多個省份已遭遇大範圍暴雪，交通受嚴重影響。中央氣象台已升級寒潮黃色預警，預計這股強烈冷空氣將持續南下。適逢明日為二十四節氣中的「大寒」，本港氣溫亦將下跌，由溫暖轉為寒冷，計劃北上或本地郊遊的朋友務必留意。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
明晚顯著降溫 周三至五市區最低11°C 1.22打鼓嶺僅5°C
【on.cc東網專訊】明日(20日)是廿四節氣的「大寒」。一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南。天文台今日(19日)預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。周三至周五(21日至23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。on.cc 東網 ・ 21 小時前
天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅12度 「濕凍」體感溫度更低
【Now新聞台】天文台指，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，預料本港氣溫晚上顯著下降，周三市區氣溫最低12度，又指有一道雲帶覆蓋，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。 天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」#要聞now.com 新聞 ・ 23 分鐘前
內地續發寒潮藍色預警 北京天津昨迎今年首場雪
【on.cc東網專訊】內地周日（18日）繼續發布寒潮藍色預警，至周三（21日），中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降6℃至12℃，黃淮南部、廣西北部等地部分地區下降12℃至14℃，局地降溫可達16℃以上。周三早晨，最低溫度0℃線將南壓至貴州on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣報告｜天晴及日間乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(1月19日)天氣預測，日間乾燥，天晴，最高氣溫約23度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。 展望明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月20日上午8時) - 科學主任陳維洵
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 小時前
AI熱下的能源暗戰！美國電價因資料中心建設狂漲 中國卻拿產業鏈利潤率來墊背
在 AI 算力軍備競賽與能源轉型的全球背景下，中美兩國電力市場呈現截然相反的發展軌跡。 2024 年，維吉尼亞州勞登郡的聽證會人潮湧動，居民高舉「別讓資料中心偷走我們的電」的標語，抗議電價上漲與電力資源擠佔。與此同時，德州的伺服器礦場全速運轉，將居民電費推至驚悚高點。鉅亨網 ・ 18 小時前
AI引爆清潔能源浪潮！綠色電力迎來關鍵拐點、華爾街押注併購回溫
在 AI 資料中心建設浪潮推動下，全球用電需求急速攀升，清潔能源與可再生能源資產重新站上投資舞台。摩根大通、Brookfield 等華爾街機構看好綠電併購回溫，太陽能與風電有望成為 AI 時代電力擴張首選。鉅亨網 ・ 1 天前
智利南部野火延燒 至少18死5萬人撤離
（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。法新社 ・ 18 小時前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 1 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 19 小時前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 16 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前