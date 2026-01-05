天氣｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。

天文台又提醒，預料今次季候風影響華南的時間相對較長，星期三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥，市民要注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

預計到了周末，氣溫會稍為回升，周六（10 日）天晴乾燥，市區氣溫介乎 14 至 20 度；周日（11 日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎 15 至 20 度。