天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。

天文台在「九天天氣預報」指，廣東地區周二（30 日）天色大致良好，日間溫暖，內陸地區日夜溫差頗大，預測周二本港市區氣溫介乎 17 至 23 度。至於在除夕，一股偏東氣流會在當日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多，預測當日本港大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎 18 至 21 度。

元旦後首個周末會有寒冷天氣，天文台的「自動分區天氣預報」目前預測，周五和周六新界內陸地區多處氣溫會降到 10 度以下，以周六早上 7 時為例，大埔和上水氣溫預料低至 8 度，打鼓嶺更只有 5 度。不過寒冷天氣相信不會持續太長，下周初氣溫就會稍為回升，早上清涼。

