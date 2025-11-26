小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。
天文台在「九天天氣預報」表示，一道雲帶會在週末至下週初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨，周日（30 日）大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎 19 至 22 度；周一（12 月 1 日）大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎 19 至 23 度。
另外，早前橫過菲律賓中南部的熱帶氣旋天琴，天文台預計它會在未來一兩日橫過南海南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶，並預料受東北季候風影響逐漸減弱。
