天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低 12 度 提防濕凍溫感更低｜Yahoo

【16:20 更新報道】

天文台於下午 4 時 20 分發出寒冷天氣警告。本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲。明日天氣轉冷，氣溫介乎 12 至 17 度。日間短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁東風，今晚轉吹北至東北風，明日初時離岸間中吹強風。

【原來報道】

【Yahoo新聞報道】一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。

李鳳瑩今早在港台節目《千禧年代》表示，目前本港正在吹和緩至清勁東風，因為夾雜海洋的暖濕氣流，降溫速度仍然較慢，但當晚上轉吹北風時，本港就會直接受華北至華中的氣團直接影響，降溫速度就會加快，因此本港入夜後就會感受到明顯降溫。天文台預計，明日至周五（23 日）天氣都會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度。

雲層覆蓋華南 可能有微雨

被問到與月初寒冷天氣的差異，李鳳瑩表示當時本港雖受寒冷天氣影響，不過天色良好，日間陽光普照，天氣乾燥，日夜溫差較大。不過預報模式表示，未來兩三日大氣中低層的水氣較多，反映有雲帶覆蓋華南沿岸。至於會否有機會落雨，就要視乎西風帶的波動程度，目前不同預報模式稍後分歧，有模式認為如果波動較強，本港就會落微雨，溫度可能再輕微下降。

避免於當風環境長時間停留

李鳳瑩提醒，如果出現濕凍天氣，濕空氣會黏着皮膚，及後的蒸發冷卻效應會令人感覺更凍，需要注意保暖，又勸籲市民尤其長者，避免在室外甚至是當風環境長時間停留。至於穿著較多衣服的長者，又要注意行動，防止跌倒。

至於周末天氣，隨着季候風被一股偏東氣流取代，屆時華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，周六市區氣溫介乎 14 至 18 度。