天氣｜強烈冬季季候風殺到 周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。

天文台的「九天天氣預報」指，周二市區氣溫 16 至 21 度，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，晚上氣溫顯著下降。周三市區氣溫 12 至 17 度，天氣轉冷，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。至於周四市區氣溫 11 至 16 度，大致多雲，早晚寒冷。

預計隨着季候風被一股偏東氣流取代，週末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，周六（24 日）市區氣溫 14 至 18 度。