天氣｜準「鳳凰」下周靠近呂宋 天文台料下周中期廣東沿岸天氣較涼｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天文台預料，位於關島以南的低壓區會繼續增強，有機會被命名為「鳳凰」，下周中期廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼。

天文台昨（4日）發表「天氣隨筆」指，或被命名為「鳳凰」的熱帶氣旋會在未來數日大致移向呂宋一帶，但高空西風槽及東北季候風令其路徑存在變數。天文台分析兩種可能性，稱如果熱帶氣旋採取較為接近廣東東部沿岸的路徑，受其外圍環流及季候風的共同影響，珠江口一帶雨勢較為頻密，而沿岸地區水位亦會較高。如果熱帶氣旋採取偏東路徑，廣東地區會受季候風主導。

天文台指無論哪種情況，下周中期廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼，籲市民請留意天文台的天氣消息。天文台九天天氣預報顯示，下周三（12日）氣溫介乎 21 至 25 度。

天文台指，不同電腦模式對熱帶氣旋下週中期的路徑存在較大分歧。

Google 人工智能 FNV3 集合預報模式，評估關島熱帶氣旋隨後路徑。模式預期熱帶氣旋下周中後期靠近呂宋後會「轉彎」，趨向台灣以東。（資料擷取時間：2025 年 11 月 5 日凌晨 2 時）