天氣｜今日大致多雲有幾陣驟雨 中午室外氣溫約31度
本港天氣持續酷熱，中午12時許錄得室外氣溫攝氏31.3度。香港天文台表示，今日下午大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪，展望未來數日大致天晴及酷熱。
博羅依移向越南北部隨後減弱
在中午12時，熱帶氣旋博羅依集結在峴港之東北偏北約90公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過海南島以南海域，移向越南北部，隨後逐漸減弱。受中國東南沿岸的高壓脊及博羅依的共同影響，廣東沿岸風勢頗大，同時驟雨正影響該區。
展望未來，高空反氣旋未來數日會覆蓋廣東，該區普遍晴朗、天氣酷熱，高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。隨著高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨增多。此外，預料一個低壓區會在本周中至後期，為菲律賓以東至呂宋一帶海域帶來不穩定天氣。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-今日大致多雲有幾陣驟雨-中午室外氣溫約31度/603713?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
