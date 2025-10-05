天氣｜今日大致多雲 間中狂風驟雨 最高氣溫約31度

【Now新聞台】一號戒備信號生效，會在周六中午前維持。天文台預料熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，考慮周六下午初時改發三號強風信號。 颱風靠近，為本港帶來酷熱天氣，周五下午多處地區氣溫上升至33度或以上。在中環碼頭，想吃雪糕消消暑，都要先在烈日當空下排隊。想沒有那麼熱，出動電風扇。台灣旅客溫小姐：「沒有吹(電風扇)的話真的蠻悶熱的，有吹的話就涼快一點。(吹了會還是很熱嗎？)還是會，但有緩解一點。」內地旅客：「很熱，必須出來一回就回去。(會擔心太熱，妝會溶掉嗎？)要一直補。」終於排到她，一次過要食兩個雪糕。內地旅客：「熱啊。(為甚麼有兩個雪糕？)因為剛才排很久隊，要獎勵多一個。」內地旅客李小姐：「我剛剛買那個雪糕，他一給我就化掉了的那種熱，覺得很熱今天。」天氣這麼熱，大家記得要多喝水，天文台亦提醒市民要做足防曬防暑措施 。元朗、上水、九龍城等多區亦錄得超過34度。天文台預測，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，並逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台科學主任郭于庭：「本港天氣方面，明日(周六)稍後至周日會漸轉不穩定，風勢頗大，海會有湧浪及大浪，間中有狂風驟雨

now.com 新聞 ・ 1 天前