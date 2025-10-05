月餅如何食得健康 營養師全面拆解
天氣｜今日大致多雲 間中狂風驟雨 最高氣溫約31度
天文台今日(5日)預測本港地區吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-今日大致多雲-間中狂風驟雨-最高氣溫約31度/605834?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
麥德姆遠離本港 天文台：下午三時四十分改發一號戒備信號
【Now新聞台】一號戒備信號生效，天文台指，當麥德姆對本港的威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。 尖沙咀鐘樓對出海濱早上多雲，天色昏暗但未有雨。維港海面有白頭浪，船隻照常航行，岸邊有樹葉隨風飄動。有市民指天氣舒適，如常約朋友出街跑步運動。丁先生：「逢星期日都跑步，今日三號信號都很好風，我們就出來跑，因為較舒服、沒這麼熱。我們沒有近海邊跑，行較入的行人路，我們安全為上。」亦有旅客繼續到海邊觀光打卡，指今次打風沒有打亂他們行程。旅客李先生：「我過來前，特意關注這邊的情況，也關注颱風路徑，但還好，颱風只是外圍雨勢影響一下香港。我過來感到風特別大，但也沒甚麼下雨，已很不錯。」天文台指，麥德姆逐漸遠離本港，但受麥德姆外圍雨帶影響，本港間中有狂風驟雨和雷暴。天文台預計，隨著麥德姆移向廣東雷州半島後逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉，但早晚部分時間多雲和有一兩陣驟雨。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
打風｜三號強風信號至少維持至周日中午(湯偉圓報道)
【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台預計颱風麥德姆在凌晨至早上最接近本港，除非相關烈風區更為靠近，否則三號強風信號將至少維持至中午12時。幼稚園及部分特殊學校周日停課。 本港今年已打12次風，打破1946年以來最高紀錄。天文台指，今年海洋條件有利熱帶氣旋形成，大氣環流亦令風暴更靠近香港。梁先生：「擔心甚麼？日日都打風，(今年)打了12次。沒有甚麼分別，打到來便算，天大地大，難道不讓他打風嗎？」以往打風的水浸黑點鯉魚門，有商戶擺放沙包在門口。羅小姐：「亦不到你擔心，真的水浸你也無得擔心，對吧？或者堆起沙包，盡量減輕損失，搬高貨物，惟有是這樣。」亦有工程人員準備架設擋水板，防患於未然。入夜之後，中環海濱的風勢明顯增強，攤檔的風車都吹不停。天文台表示，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。天文台高級科學主任唐宇煇：「按照現時最新的評估，麥德姆預計會在周日凌晨至早上最接近香港，於本港西南約300公里外掠過，預計除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低。」天文台預計，周日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，海會有大浪及湧浪，提醒市民遠離岸邊以及停止水上活動。#now.com 新聞 ・ 19 小時前
蔡惠民傳獲見教宗或任港教區輔理主教｜華為頂級晶片被指含台積電組件｜鄭秀文腰傷坐輪椅揸柺杖｜10 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 3 日（星期五）。明日本港大致天晴，清晨約 27 度，日間酷熱市區高見約 33 度，新界再高一兩度；稍後風勢增強轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受熱帶氣旋「麥德姆」影響，至星期日沿岸風勢頗大；中秋節及其後一兩日間中有陽光，偶有驟雨。明日最高紫外線指數約 9 ，強度屬甚高，外出記得防曬及補水。Yahoo新聞 ・ 1 天前
三號強風信號現正生效 至少維持至中午12時
【Now新聞台】三號強風信號現正生效。 早上的風勢頗大，尖沙咀海旁的樹被吹得左搖右擺，海有湧浪。天文台指，麥德姆集結在香港之西南，預料向西北偏西移動，移向雷州半島，本港初時離岸及高地間中吹烈風，大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，風勢會逐漸減弱。而天文台預計，三號強風信號將至少維持至中午12時。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
雪佛龍洛杉磯郡煉油廠驚爆濃煙竄天
（法新社華盛頓2日電） 雪佛龍公司位在美國加州南部的煉油廠今天據報發生爆炸。加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室則在社群平台X表示，紐松已就雪佛龍（Chevron）位在洛杉磯郡塞根杜煉油廠這起事件聽取簡報，「我們辦公室正與地方和州政府機構即時協調，保護周邊社區並確保公共安全」。法新社 ・ 1 天前
一號戒備信號周六中午前維持 天文台考慮周六下午初時改發三號強風信號(湯偉圓報道)
【Now新聞台】一號戒備信號生效，會在周六中午前維持。天文台預料熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，考慮周六下午初時改發三號強風信號。 颱風靠近，為本港帶來酷熱天氣，周五下午多處地區氣溫上升至33度或以上。在中環碼頭，想吃雪糕消消暑，都要先在烈日當空下排隊。想沒有那麼熱，出動電風扇。台灣旅客溫小姐：「沒有吹(電風扇)的話真的蠻悶熱的，有吹的話就涼快一點。(吹了會還是很熱嗎？)還是會，但有緩解一點。」內地旅客：「很熱，必須出來一回就回去。(會擔心太熱，妝會溶掉嗎？)要一直補。」終於排到她，一次過要食兩個雪糕。內地旅客：「熱啊。(為甚麼有兩個雪糕？)因為剛才排很久隊，要獎勵多一個。」內地旅客李小姐：「我剛剛買那個雪糕，他一給我就化掉了的那種熱，覺得很熱今天。」天氣這麼熱，大家記得要多喝水，天文台亦提醒市民要做足防曬防暑措施 。元朗、上水、九龍城等多區亦錄得超過34度。天文台預測，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，並逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台科學主任郭于庭：「本港天氣方面，明日(周六)稍後至周日會漸轉不穩定，風勢頗大，海會有湧浪及大浪，間中有狂風驟雨now.com 新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月05日上午8時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 10 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 1 天前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 7 小時前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 1 天前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 11 小時前
SHEIN擬11月法國開店 老佛爺反對 被指摧毀本地品牌 巴黎市長「極擔憂」
線上快時尚零售商希音（SHEIN）進軍實體零售，選址法國巴黎開設首間永久門店，卻遭遇當地零售業強烈反對。希音與百貨公司營運商SGM集團（Societe des Grands Magasins）合作，擬在後者營運的BHV Marais及老佛爺百貨內開設「店中店」，位於巴黎市中心的首家門店將於11月開業。然而，老佛爺百貨表示強烈反對，聲稱將阻止希音進駐，當地零售協會則斥責希音摧毀本地品牌。信報財經新聞 ・ 1 天前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
OpenAI奧特曼談AI取代工作：我想去當農夫！
隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，當被問及若自己的工作被 AI 取代了他會怎麼辦時，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出人意料地回答：「當農夫。」鉅亨網 ・ 1 天前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 1 天前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前