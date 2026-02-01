今日最低僅12度。(資料圖片)

受東北季候風影響，今(2日1日)明兩日廣東地區天氣寒冷，天色漸轉晴朗。天文台預測，今日大致多雲，氣溫介乎12至17度之間，初時有一兩陣雨。下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁北至東北風。展望未來兩三日早上仍然清涼。

根據天文台9天天氣預報，明日(2日)氣溫介乎15至20度之間，大致天晴，早上清涼。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期廣東沿岸氣溫回升，天氣漸轉潮濕，本周五最高氣溫達24度。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008025/天氣-今日最低僅12度-本周中後期逐漸回暖?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral